Edinilen bilgiye göre; Rize İl Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde düzenlenen operasyonda, toplamda 726 paket gümrük kaçağı sigara, 18 adet gümrük kaçağı alkol ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 2'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 6 şahıs gözaltına alındı. - RİZE

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Rize, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber... Rize'de sigara ve içki kaçakçılığı operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.