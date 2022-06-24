Son dakika haber... Rize'de sigara ve içki kaçakçılığı operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber... Rize'de sigara ve içki kaçakçılığı operasyonu: 6 gözaltı

24.06.2022 20:44
Son dakika haber... Rize'de sigara ve içki kaçakçılığı operasyonu: 6 gözaltı

Son dakika gelişmesine göre Rize'de İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda kaçak alkol ve sigara ele geçirildi.

Rize'de İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda kaçak alkol ve sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Rize İl Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde düzenlenen operasyonda, toplamda 726 paket gümrük kaçağı sigara, 18 adet gümrük kaçağı alkol ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 2'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 6 şahıs gözaltına alındı. - RİZE

YORUMLAR
500
Kastamonu'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonlarında 2 kişi yakalandı Kastamonu'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonlarında 2 kişi yakalandı Son dakika gündem: Denizli'de kaçak içki operasyonunda 9 kişi yakalandı Son dakika gündem: Denizli'de kaçak içki operasyonunda 9 kişi yakalandı
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Rize, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Rize'de sigara ve içki kaçakçılığı operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:08 Hava almak için balkona çıkan adam, pusu kuran kişiler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu
01:04 Kanada'da madenciler, 30 bin yıllık mamut yavrusu buldu
01:02 Ebru Şancı'dan dekoltesini kapatmaya çalışan eşine "RTÜK Genel Müdürü" esprisi
00:38 Meteoroloji'den hafta sonu için sağanak yağış uyarısı: Sel ve su baskını olabilir
00:09 Ersan Şen'in "Cemal Metin Avcı'ya verilen haksız tahrik indirimi kararı doğru" sözü eleştiri oklarının hedefi oldu
23:59 CSKA Sofya forması giyen futbolcudan haber yok! Kulübü açıklama yaptı: Kendisinden haber alamıyoruz
23:10 Marmaris'teki yangının acı bilançosunu Bakan Kirişci paylaştı: 4 bin 500 hektar alan küle döndü
22:59 Fenerbahçe'ye transfer olması beklenen Abdülkerim Bardakcı Galatasaray'la yarın sözleşme imzalayacak! İşte ilk sözleri
22:46 Mehmet Ağar'ın sözlerine Sedat Peker'den yanıt: Bu işi düzelt yoksa SADAT'çılardan kötü duruma düşersin
22:30 Kalvin Phillips yeniz sezonda Manchester City forması giyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2022 02:45:30. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Rize'de sigara ve içki kaçakçılığı operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement