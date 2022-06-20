Alınan bilgiye göre, Rize Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü önünde durdurdukları otomobilde yaptıkları aramada 7 ruhsatsız tabanca ile 7 şarjör ele geçirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: Rize'de silah kaçakçılığı gerekçesiyle bir kişi tutuklandı - Son Dakika

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