Son dakika haber: Rize'de silahlı kavgada bir kişi öldü - Son Dakika

Vücuduna isabet eden 3 kurşunla ağır yaralanan Karaoğlu, kaldırıldığı Rize Devlet Hastanesi 'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Merkez Caddesi'ndeki taksi durağı yanında birlikte yürüyen Sadık Karaoğlu (42) ve Yusuf Y. (38) arasında henüz belirlenmeyen nedenle tartışma çıktı.

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