RİZE'de sürücüsün kontorülünden çıkıp takla atan otomobil, karşı şeride geçerek kaldırımda yürüyen yayaya çarptı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, akşam saatlerinde Menderes Bulvarı'nda gerçekleşti. Karadeniz Sahil Yolunda Artvin istikametine giden Gülşah Esra Tülüce'nin kullandığı 53 FE 680 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Bariyerleri kırıp karşı şerite geçen otomobil yaya kaldırımda yürüyen Sabire Kadıoğlu'na çarptı. Kazada sürücü Gülşah Esra Tüllüce ve yaya Sabire Kadıoğlu yaralandı. Yaralılar çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | RİZE'DE TAKLA ATAN OTOMOBİLİN YAYAYA ÇARPTIĞI ANLAR KAMERADA - Son Dakika