Son dakika haber | RİZE'DE TAKLA ATAN OTOMOBİLİN YAYAYA ÇARPTIĞI ANLAR KAMERADA - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber | RİZE'DE TAKLA ATAN OTOMOBİLİN YAYAYA ÇARPTIĞI ANLAR KAMERADA

30.09.2022 19:22

Gelen son dakika haberlerine göre RİZE'de sürücüsün kontorülünden çıkıp takla atan otomobil, karşı şeride geçerek kaldırımda yürüyen yayaya çarptı.

RİZE'de sürücüsün kontorülünden çıkıp takla atan otomobil, karşı şeride geçerek kaldırımda yürüyen yayaya çarptı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Menderes Bulvarı'nda gerçekleşti. Karadeniz Sahil Yolunda Artvin istikametine giden Gülşah Esra Tülüce'nin kullandığı 53 FE 680 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Bariyerleri kırıp karşı şerite geçen otomobil yaya kaldırımda yürüyen Sabire Kadıoğlu'na çarptı. Kazada sürücü Gülşah Esra Tüllüce ve yaya Sabire Kadıoğlu yaralandı. Yaralılar çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

YORUMLAR
500
Rize'de devrilen kamyonetin sürücüsü ile çarptığı kişi yaralandı Rize'de devrilen kamyonetin sürücüsü ile çarptığı kişi yaralandı
Kaynak: DHA

Kadıoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | RİZE'DE TAKLA ATAN OTOMOBİLİN YAYAYA ÇARPTIĞI ANLAR KAMERADA - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:53 Ankara Büyükşehir Belediyesi de çalışanlarına 27 bin TL promosyon verileceğini duyurdu
23:34 Afrika ülkesi Burkina Faso'da ordu iktidara el koydu
22:57 Samsun İYİ Parti Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Lay, tabancayla intihar etti
22:34 Putin, ihlak kararı sonrası Kızıl Meydan'daki kutlamalarda konuştu: Rusya daha güçlü hale geldi, zafer bizim olacak
22:20 Bursa'da son model araç çalan 15 yaşındaki çocuk, trafik kazasına karıştı! Kamera görüntüleri incelenen küçük hırsız yakalandı
21:52 BM'den Türkiye ve Yunanistan'a çağrı: Tansiyonu düşürmek için ikili diyaloğu sürdürmeye teşvik ediyoruz
21:51 Ünlü sunucu Esra Erol'un yıllar önce Kalp Gözü adlı dizide oynadığı ortaya çıktı
21:20 Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'nın hastaneden paylaştığı fotoğrafta dikkat çeken detay: Kolunun kırıldığı yerdeki morluklar hala duruyor
21:07 Dünyanın en büyük yılanlarından biri Malezya'da ortaya çıktı: 77 kilo ağırlığındaki yılan, keçiyi bütün olarak yutmuş
20:30 Google'ın uygulaması Stadia, 18 Ocak'tan itibaren kullanıma kapatılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2022 00:08:48. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber | RİZE'DE TAKLA ATAN OTOMOBİLİN YAYAYA ÇARPTIĞI ANLAR KAMERADA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement