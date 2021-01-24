Son dakika haber! Rize'de yangında evin ikinci katı kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Rize'nin İyidere ilçesinde iki katlı evde çıkan yangında evin üst katı kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kalecik köyünde Ali Karafazlıoğlu'na ait 2 katlı evin ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Rize Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede alevleri söndürdü.

Yangında, evin üst katı kullanılamaz hale geldi.