Rize Emniyet Müdürü Verdi'yi şehit eden polis memurunun yargılandığında davada yarın karar çıkması bekleniyor - Son Dakika

Rize Emniyet Müdürü Verdi'yi şehit eden polis memurunun yargılandığında davada yarın karar çıkması bekleniyor

06.01.2021 15:43

- Rize Emniyet Müdürü Verdi'yi şehit eden polis memurunun yargılandığında davada yarın karar çıkması bekleniyor Rize'de 11 Aralık 2018 tarihinde İl Emniyet Müdürlüğü görevini ifa ederken makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan 1.

- Rize Emniyet Müdürü Verdi'yi şehit eden polis memurunun yargılandığında davada yarın karar çıkması bekleniyor

RİZE - Rize'de 11 Aralık 2018 tarihinde İl Emniyet Müdürlüğü görevini ifa ederken makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin davasında yarın gerçekleşecek duruşmada karar çıkması bekleniyor.

Rize İl Emniyet Müdürlüğünde görevli trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit ettiği, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma polisi Yiğitcan Köksal'ı yaraladığı saldırı ile ilgili davanın 8. duruşması Rize Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçtiğimiz 29 Aralık 2020'de gerçekleşti. 'Tasarlayarak kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme' ve FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklu bulunan polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, duruşmaya bulunduğu Elazığ 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi vasıtası ile katılmıştı. 7 Ocak 2021 (Yarın) gerçekleşecek duruşmada ise hakim karşısında olması bekleniyor.

Rize Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın iddia makamı ise son duruşmada Sanık Sarıcaoğlu'nun cep telefonunda bulunan mesajlar, arama motorunda yaptığı aramalar, Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit ettiği gün görüşmeye geldiği zaman silahının fişek yatağında fişek bulundurduğunun da dikkate alındığında, sanığın eylemini daha hızlı gerçekleştirmek ve zaman kazanmak için silahınin fişek yatağında fişek bulundurduğunun değerlendirildiği, bu nedenlerle sanığın silahlı saldırı eylemini kamu görevlisine karşı, önceden planlayarak tasarladığı tüm dosya kapsamından anlaşıldığını değerlendirerek Sanık Sarıcaoğlu'nun Altuğ Verdi'ye karşı eylemine uyan suçun işleniş biçimi, kasıt yoğunluğu nedeniyle 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun maddelerine göre ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını, Ayrıca Personel Şube Müdürü Ercan Polat'a karşı suçun işleniş biçimi, kasıt yoğunluğu nedeniyle ve Yiğit Can Köksal'a karşı suçun işleniş biçimi, kasıt yoğunluğu nedeniyle ayrı ayrı 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun maddelerine göre cezalandırılmasını istemişti.

Ayrıca iddia makamı sanığın hakkında 'FETÖ PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' iddiası ile birleştirilen dosyadan, toplanan deliler ve tanıkların ifadesi ile sanık Sarıcaoğlu'nun üzerine atılan örgüt üyeliği suçunu işlediğine dair belge ve bilgilerin yeterli olmadığı gerekçesiyle beraatını da talep etmişti.

Mahkeme heyeti ise sanığın tutukluluk halinin devamına, duruşmaya daha önce SEGBIS sistemi ille katıldığından bu kez salonda katılmasına karar vererek duruşmayı 07 Ocak 2021 tarihine ertelemişti.

Olayın geçmişi

Olay 11 Aralık 2018 Salı günü saat 15.00 sıralarında Rize Emniyet Müdürlüğü binasında meydana gelmişti. Derepazarı Emniyet Amirliği'nde görevli trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, Emniyet Müdürü Altuğ Verdi ile görüşmek istedi. Özel Kalem Müdürlüğü'ne silahını bırakıp makamda görüşen Sarıcaoğlu, üinversite sınavında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde bir bölüm kazandığını belirterek Rize merkezde görevlendirme talebi oldu. Ancak talebine olumsuz yanıt alan Sarıcaoğlu, çıkışta özel kalemden silahını teslim alarak tekrar içeri girdi ve Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'ye ateş etmeye başladı. Bu sırada beraberindeki personel şube müdürü olan polis müdürü ve Verdi'nin koruma polisine de ateş eden Sarıcaoğlu, ardından karşı açılan ateşle silahlı vurularak yaralandı. Olay sonrası ağır yaralanan Verdi ve biri saldırgan 3 polis memuru ambulansla Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada Verdi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Rize Emniyet Müdürü Verdi'yi şehit eden polis memurunun yargılandığında davada yarın karar çıkması bekleniyor
Rize Emniyet Müdürü Verdi'yi şehit eden polis memurunun yargılandığında davada yarın karar çıkması bekleniyor
Rize Emniyet Müdürü Verdi'yi şehit eden polis memurunun yargılandığında davada yarın karar çıkması bekleniyor
Rize Emniyet Müdürü Verdi'yi şehit eden polis memurunun yargılandığında davada yarın karar çıkması bekleniyor

Altuğ Verdi, Karar, Şehit, Rize, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Rize Emniyet Müdürü Verdi'yi şehit eden polis memurunun yargılandığında davada yarın karar çıkması bekleniyor - Son Dakika


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