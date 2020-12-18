Son dakika haber! Rize İl Sağlık Müdürlüğü'nden, "zaman tedbir, sabır ve fedakarlık zamanıdır" mesajı - Son Dakika

Rize İl Sağlık Müdürlüğünce, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili vatandaşlara, "zaman tedbir, sabır ve fedakarlık zamanıdır" uyarısında bulundu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde kasım ayı itibariyle ne yazık ki Kovid-19 vaka sayılarında çok hızlı bir artış sürecine girildiğini, bu süreç hastanelerin ve özellikle de yoğun bakımların kapasitelerini çok ciddi anlamda zorlar hale geldiği belirtildi.

Bu süreçte hastane ve yoğun bakım ihtiyacı duyan hastaların mağdur olmaması için mevcut kapasitenin maksimum seviyede arttırıldığı aktarılan açıklamada, "Gerek yeni tıbbi cihaz ve malzeme desteği gerekse de fiziki alan ve personel takviyesi anlamında tüm imkanlar seferber edilmiştir. Tüm bu takviyelere rağmen çok hızlı artan vaka sayıları iş yükümüzü de aşırı artırmıştır. Lakin şu da unutulmamalıdır ki tüm bu zorluklara rağmen yine de süreç kontrolümüz altındadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, çok daha zor duruma düşmemek, çaresiz kalmamak, yaşanılan acıların katlanmasına izin vermemek için devlet otoritesinin yanı sıra en büyük sorumluluğun bireylere düştüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Herkes tavize, ihmale, boşverciliğe meydan bırakmayacak şekilde kendi tedbirini almak ve kendi karantinasını uygulamak zorundadır. Çünkü bu işin asla şakası yoktur. Lakin kaybedecek olduğunuz değer kendiniz veya yakınınızın hayatıdır. Ebetteki bunun değeri de hiçbir şeyle ölçülemeyecektir. Ülke genelinde uygulanan kısıtlamaların yansıması ilimizde de kendini göstermeye başlamış, vaka sayılarındaki yükselme durağan eğilimine girmiştir. Lakin buna rağmen mevcut vaka seviyesi dahi yarınlar için bizi fazlasıyla endişelendirmek için yeterlidir. Filyasyon ekiplerimizin tek tek hastalarımızın evine gidip yaptıkları değerli çalışmalarda net olarak görülmüştür. Öncesinde kahve, kafeterya, düğün salonu, çay ocağı ve benzeri yerlerdeki yüksek bulaşma süreci kısıtlamalarla beraber kendini yakın akraba, eş dost ve komşu ziyaretlerine bırakmıştır. Kısıtlama saatleri ve günlerinde dahi insanlarımız rahatlıkla komşularının evlerine gidebilmektedir."

Akrabalık, anne ve baba ziyaretlerinin devam ettiği dile getirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ne garip ve yazıktır ki büyük bir güven ve inançla 'bende bir şey yok, bu insanları yakinen tanıyorum, onlarda da bir şey yok biliyorum' varsayımı birlikteliklere geçerli sebep kılınmakta ve kaçınılmaz bir şekilde virüsün yayılmasına da zemin hazırlamaktadır. Hiç bir belirtiniz olmasa dahi bu asla sizin virüsü taşımadığınız ve başkasına da bulaştırmayacağınız anlamına gelmez. Çünkü virüs sizde etkisini bir kaç gün sonra göstermeye başladığında ogüne dek bu yanlış bilinçle hastalığı temas ettiğiniz insanlara bulaştırmış olursunuz. "Benim testim pozitif çıktı, sizde kendinizi bir baktırın" şeklindeki ağır sözleri eşinize, dostunuza söylememek için bugünlerde hiç bir bulgunuz olmasa dahi virüsü taşıyormuş bilinci ile hareket etmek, tedbir almak, hiçbir ziyarete gitmemek ve sevdiklerimizle dahi aramıza mesafe koymalıyız. Bugüne dek kaybedilen canların, çekilen ızdırapların yarınlarda da devam etmemesi için lütfen fedakarlık yapalım. Unutulmamalıdır ki bir insanımızın hayatı geride kalan tüm insanlarımızın keyfinden daha değerlidir. Zaman tedbir, sabır ve fedakarlık zamanıdır."