Son dakika haber... Rize Sağlık Müdürlüğü, Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle yoğun bakım ünite sayısını artırdı - Son Dakika

Son dakika haber... Rize Sağlık Müdürlüğü, Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle yoğun bakım ünite sayısını artırdı

20.11.2020 10:55
Son dakika haber... Rize Sağlık Müdürlüğü, Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle yoğun bakım ünite sayısını artırdı, System.String[]

Son dakika haberler... Rize'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının kasım ayı ile artışa geçmesinin ardından yoğun bakım ünitelerini en üst seviyeye çıkarıldığı bildirildi.

Rize'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının kasım ayı ile artışa geçmesinin ardından yoğun bakım ünitelerini en üst seviyeye çıkarıldığı bildirildi.

Rize Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, virüsün yayılım hızının vakalara yansıdığını, dışarıda bulunulan her sürecin virüsü eve getirmek için net bir sebep olduğunu belirtti.

Yayılım hızının durdurulması ve etkileşimi azaltmak amacıyla yoğun mücadele içine girildiği vurgulanan açıklamada, "Üstlendikleri büyük sorumluluğun bilinciyle hiçbir sağlık çalışanımız dün olduğu gibi bugünde asla yorgunluk ve yılgınlık belirtisi göstermemektedir. Özellikle son birkaç gündür hızla artan vaka sayıları ve beraberinde hastalığın ağır seyrettiği hastalarımızın da artmasıyla hastanelerimizde iş yükü çok artmış ve kapasitemiz zorlanır hale gelmiştir. Bu durumdan çok daha önemli ve acısı ise kıymetli insanlarımızı daha hızlı kaybediyor olmamızdır." ifadelerin yer verildi.

Yeni tedbirlerin hayata geçirildiğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hastanelerimizde mevcut yoğun bakım kapasitemizi maksimuma çıkardık. Olası daha zor günler için yoğun bakıma dönüştürülebilecek tüm alanları planlayıp, bunun için de gerekli olan tıbbi cihaz ve ekipmanın tedarik ettik ve etmeye devam ediyoruz. Hastanede yatarak tedavi görmek zorunda kalan hasta sayımız arttıkça başka servisleri, korona servisine dönüştürmek zorunda kalıyoruz. Böylece hastaneye yatmak zorunda kalan hiçbir vatandaşımızın yatak bulmakta sıkıntı yaşamaması için var gücümüzle mücadele ediyoruz. Ancak unutmamalıdır ki korona servisine çevirdiğimiz her bir servis tedavisine orda ihtiyaç duyan kovid dışı diğer hastalarımızın mağduriyeti anlamına gelmektedir. O yüzden tüm hastane kapasitelerimizi koronaya ayırmamız mümkün olmadığı gibi hastanede yatarak tedavi olmak zorunda kalan diğer tüm hastalarımızı düşünmek zorundayız."

Zorunlu sebeplerle kapasitenin zorlandığı sıkıntılı günlerde vatandaşlardan daha duyarlı olması istenen açıklamada, "Lütfen zorunlu olmadıkça hastane polikliniklerimize ve acillerimize başvurmayalım. Hali hazırda ilimiz genelinde çok kıymetli ve deneyimli aile hekimlerimiz var. Mümkünse ihtiyacımız olan sağlık hizmetini bu hekimlerimizden karşılayalım. Böylece hem bizden çok daha fazla hastaneye ihtiyaç duyan insanlarımıza yardım etmiş, hem de sağlık personelimizin üstündeki yükü kendi adımıza azaltarak onlara büyük bir iyilik etmiş oluruz. Bu durum koronaya yakalanma açısından riskli ortamlar olan hastanelerimizden uzak durmak suretiyle kendimizi enfeksiyondan korumak açısından da önemlidir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, mutlak gerekli olan tüm kurallara harfiyen uyulmasının artan vaka sayısını yeniden aşağılara çekeceği kaydedildi.

Hastane, Kasım, Rize, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Rize Sağlık Müdürlüğü, Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle yoğun bakım ünite sayısını artırdı - Son Dakika


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