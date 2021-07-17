Rize Valiliği 13 Temmuz'da başlayıp 14 Temmuz çarşamba günü akşam saatlerinde şiddetini artıran yağışlar sonucu merkez, Güneysu ve Çayeli ilçeleri başta olmak üzere il genelindeki birçok yerleşim biriminde çok sayıda noktada heyelan ve taşkın olaylarında yürütülen arama kurtarma çalışmalarında bir vatandaşın yaralı olarak kurtarılması ile ilgili görüntü paylaştı.