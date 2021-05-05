Romanlar Kakava'yı evlerinin önünde ateş yakıp dans ederek kutladı - Son Dakika

Bu illerde evi ve arsası olanlar yaşadı! Fiyatlar alıp başını gitti

Edirne'de, Kakava'yı kutlayan Romanlar evlerinin önünde yaktıkları ateşten atlayıp müzik eşliğinde eğlendi.

Kentte, her yıl büyük bir coşkuyla Sarayiçi'nde kutlanan Romanların Hıdrellezi olarak bilinen Kakava, son 2 yıldır Kovid-19 salgını gölgesinde buruk geçiyor.

Salgınla mücadele kapsamında bu yılki etkinlikler de iptal edilirken, Sarayiçi'nde sembolik Kakava ateşi yakıldı.

Kakava'yı kısıtlı olsa da kutlamak isteyen Roman vatandaşlar havanın kararmasıyla evlerinin önünde kendi kutlamalarını gerçekleştirdi.

Evlerinin önünde ateş yakan vatandaşlar, Roman ezgileri eşliğinde dans etti, ateşin üzerinden atladı.

Edirne Roman Eğitim Gönüllüleri Derneği Başkanı Turan Şallı, AA muhabirine, Kakava'nın, Romanların bayramı olduğunu söyledi.

Geleneksel Kakava ateşini salgın tedbirleriyle yaktıklarını belirten Şallı, "Kakava Romanlar için çok önemli bir gün. Sevgi, huzur, kardeşlik, bolluk, bereket ve mutluluktur. Evlerimizin önünde yaktığımız ateşle tüm Türkiye'ye Edirne'den güzel bir birliktelik mesajı veriyoruz." dedi.

Remzi Küçükcivan da Kakava geleneğini devam ettirdiklerini, baharın gelişini kutladıklarını aktardı.