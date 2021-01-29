Son dakika haber! Romanya'da hastanede çıkan yangında Kovid-19 tedavisi gören 4 hasta öldü - Son Dakika

Son dakika haber! Romanya'da hastanede çıkan yangında Kovid-19 tedavisi gören 4 hasta öldü
29.01.2021 12:49
Son dakika haberi: Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Prof. Dr. Matei Balş Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsünde çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti.
Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Prof. Dr. Matei Balş Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsünde çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören 4 hasta yangın sonucu dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdi.
Enstitüde tedavisi süren 120'den fazla hasta ise başka hastanelere gönderildi.
Oksijen tüpünden kaynaklandığı düşünülen yangınla ilgili savcılık soruşturma başlattı.
Ülkenin Piatra Neamt şehrindeki bir hastanede Kasım 2020'de oksijen tüpünden kaynaklanan yangında da Kovid-19 tedavisi gören 10 hasta hayatını kaybetmişti.
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