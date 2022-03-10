Son dakika haber: Romanya-Ukrayna sınırındaki kar yağışı savaş mağdurlarının geçişini zorlaştırıyor - Son Dakika
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Son dakika haber: Romanya-Ukrayna sınırındaki kar yağışı savaş mağdurlarının geçişini zorlaştırıyor

10.03.2022 13:52
Son dakika haber: Romanya-Ukrayna sınırındaki kar yağışı savaş mağdurlarının geçişini zorlaştırıyor

Son dakika gelişmesine göre Romanya'ya geçiş yapan Ukraynalı savaş mağdurları, yoğun kar yağışı nedeniyle bölgedeki bir otele sığındı.

Romanya'ya geçiş yapan Ukraynalı savaş mağdurları, yoğun kar yağışı nedeniyle bölgedeki bir otele sığındı.

Rusya'nın saldırısı sonrası Ukrayna'yı terk eden çok sayıda savaş mağdurunun Suceava şehrindeki Siret Sınır Kapısı'ndan Romanya'ya geçişleri sürüyor.

Saatler süren yolculuğun ardından Romanya'ya ulaşanlar, yoğun kar yağışı nedeniyle sınırın yakın bölgesindeki bir otelin lobisine alındı.

Burada çocuklarıyla ısınmaya çalışan savaş mağdurları, kendilerini almaya gelecek otobüsleri ve yakınlarını beklemeye başladı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Romanya-Ukrayna sınırındaki kar yağışı savaş mağdurlarının geçişini zorlaştırıyor - Son Dakika


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