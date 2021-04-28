Son dakika haber! Rota virüsü en çok 5 yaş altı çocukları etkiliyor - Son Dakika

Son dakika haber! Rota virüsü en çok 5 yaş altı çocukları etkiliyor

28.04.2021 12:02
Son dakika haber! Rota virüsü en çok 5 yaş altı çocukları etkiliyor, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre Medline Adana Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. İsmet Öncü, rota virüsünün hastane, okul, kreş gibi toplu yaşanan alanlarda salgınlara neden olabildiğini belirterek, "Rota virüsü özellikle kreşe giden çocuklarda en önemli enfeksiyon nedeni" dedi.

Medline Adana Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. İsmet Öncü, rota virüsünün hastane, okul, kreş gibi toplu yaşanan alanlarda salgınlara neden olabildiğini belirterek, "Rota virüsü özellikle kreşe giden çocuklarda en önemli enfeksiyon nedeni" dedi.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. İsmet Öncü, rota virüsünün çocuklarda görülen ve bağırsak enfeksiyonu ile ishale neden olan yüksek bulaşıcılıkta bir hastalık olarak öne çıkarken, can kayıplarına bile yol açabildiğini belirtti. Maliyet ve bilgisizlik nedeniyle ebeveynler tarafından tercih edilmeyebilen rota virüsü aşısının bebeklere uygulanan aşı takviminde bulunmadığını ifade eden Öncü, "Oysa ki bebeklerde enfeksiyon sonucu sıvı kaybına bağlı ölümlere dahi neden olabilen rota virüsü, tüm dünyada küçük çocuklarda en sık görülen ishal nedeni olarak gösteriliyor. Hastalığın ishal dışındaki diğer belirtileri ateş, kusma ve karın ağrısı. Yapılan araştırmalara göre de ülkemizde 5 yaş altı çocuklardaki ishallerin yüzde 30 ila 50'sinden rota virüsü sorumlu" dedi.

SALGINA YOL AÇIYOR

Diğer ishal nedenlerinden farklı olarak hijyen kurallarına uyulmasının rota virüsüne yakalanmayı engelleyemediğini anlatan Dr. Öncü, "Rota virüsü enfeksiyonu özellikle 5 yaş ve altındaki çocuklarda akut başlangıçlı ağır ishalin en fazla görülen nedenlerindendir. Başlıca belirtileri genellikle 48 saatten az süren kuluçka dönemini izleyen ateş ve kusma ile başlar. Sık tekrarlayan, sulu ve özellikle kötü kokulu kansız ishal ile karın ağrısı da bu belirtilere eklenir. Şikayetler 3 ila 8 gün arasında sürebilir" diye konuştu.

TOPLU YAŞAM ALANLARINA DİKKAT

Tüm dünyada söz konusu yaş grubundaki çocukların en az bir kez rota virüsü enfeksiyonu geçirdiğini söyleyen Dr. Öncü, "Bu enfeksiyonun en sık görülen bulaşma şekli hasta kişiyle doğrudan ya da dolaylı temastır. Hastane, okul, kreş gibi toplu yaşanan alanlarda salgınlara neden olabilir. Virüs, oyuncaklarda ve eşyaların yüzeylerinde bulunabilir. Aynı zamanda solunum yolu ile de bulaşabilir. Bu nedenle rota virüsü özellikle kreşe giden çocuklarda en önemli enfeksiyon nedenlerindendir" şeklinde konuştu.

Çocuklarda özellikle 4. ve 24. aylar arasında görülen rota virüsü enfeksiyonunun ciddi sonuçlar oluşturabildiğini ifade eden Dr. İsmet Öncü, "Hastalığın tedavisinde ishali durdurucu özel bir tedavi yapılmaz; amaç kaybedilen sıvı ve vücut tuzlarını yerine koymaktır. Ağızdan gıda alabilen çocuklarda bol su içirilmesinin yanı sıra patates, pirinç, yoğurt, muz ve anne sütü uygun ishal diyeti olarak önerilir. Su ve tuz kaybını yerine koyan, ağızdan alınan uygun ishal solüsyonları uzman doktor tarafından önerilebilir. Su kaybı bulguları şiddetli olan çocuklarda ise vakit kaybetmeden serum tedavisine başvurulmalı" dedi.

KORUNMANIN TEK YOLU AŞI

Yapılan araştırmalar sayesinde anne sütüyle beslenen çocukların hastalığı daha hafif geçirdiğinin kanıtladığını anlatan Öncü, "Dolayısıyla emzirme dönemindeki bebeklerin anne sütüyle beslenmelerine devam etmeleri çok önemlidir. Rota virüsünden korunmanın tek yolu ise aşılama yöntemidir. Bu hastalıktan korunmak için 2 ayın üzerindeki bebeklere, ilk dozu 2. ayda başlanmak koşulu ile ağız yoluyla 2 ya da 3 doz aşı uygulanır" diyerek aşılamanın 32. haftadan önce tamamlanması gerektiğini belirtti.

(İHA)

Çocuk Sağlığı, İsmet Öncü, Hastane, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Rota virüsü en çok 5 yaş altı çocukları etkiliyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Koç Holding'e 21,6 milyar lira fark attı! Borsanın en değerlisi Ereğli Demir Çelik oldu Koç Holding'e 21,6 milyar lira fark attı! Borsanın en değerlisi Ereğli Demir Çelik oldu El ele görüntülenen Hande Erçel ve Kerem Bürsin, Instagram'dan aşklarını ilan etti El ele görüntülenen Hande Erçel ve Kerem Bürsin, Instagram'dan aşklarını ilan etti Davutoğlu'ndan hükümete çağrı: Tam kapanmada yetişkinlere 1000 TL, çocuklara 500 TL destek sağlanmalı Davutoğlu'ndan hükümete çağrı: Tam kapanmada yetişkinlere 1000 TL, çocuklara 500 TL destek sağlanmalı 2 bakanlık üzerinde çalışıyor! Tam kapanmada evde çocuğu olan kamu personeli için yeni düzenleme geliyor 2 bakanlık üzerinde çalışıyor! Tam kapanmada evde çocuğu olan kamu personeli için yeni düzenleme geliyor Tam kapanmada dikkat çeken 5 detay! Sitelerde bahçeye inmek bile yasak olacak Tam kapanmada dikkat çeken 5 detay! Sitelerde bahçeye inmek bile yasak olacak Kayınvalidesinin Kayınvalidesinin "Yılan" dediği Survivor İsmail Balaban'ın nişanlısından ilk hamle geldi Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklidini yaparken şekilden şekle girdi Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklidini yaparken şekilden şekle girdi Utanmazlığın böylesi! Kimseye aldırış etmeden parkta ilişkiye girdiler Utanmazlığın böylesi! Kimseye aldırış etmeden parkta ilişkiye girdiler
Cansız bedenler sokaklarda yakılmaya başlanmıştı! Prof. Dr. Uğur Şahin'den Hindistan'a umut olacak haber Cansız bedenler sokaklarda yakılmaya başlanmıştı! Prof. Dr. Uğur Şahin'den Hindistan'a umut olacak haber         
13:38
Bu zamana kadar üretilenlerin en gelişmişi! ABD ordusuna video oyunlarını aratmayan gözlük Bu zamana kadar üretilenlerin en gelişmişi! ABD ordusuna video oyunlarını aratmayan gözlük         
13:19
12 yaşındaki çocuk hem lise hem de üniversiteden mezun olacak 12 yaşındaki çocuk hem lise hem de üniversiteden mezun olacak         
12:55
Polis memuru, Esra'yı meslektaşlarının gözü önünde vurmuş Polis memuru, Esra'yı meslektaşlarının gözü önünde vurmuş         
12:42
Video çekip Türk pasaportunu aşağılayan gençler, mahkemede çark etti Video çekip Türk pasaportunu aşağılayan gençler, mahkemede çark etti         
12:14
17 günlük tam kapanma öncesi Bilim Kurulu'ndan sürpriz toplantı! Koca, açıklama yapacak 17 günlük tam kapanma öncesi Bilim Kurulu'ndan sürpriz toplantı! Koca, açıklama yapacak         
11:54
Bill Gates'in Trakya'dan arazi aldığı iddiası, fırsatçıları harekete geçirdi! Gurbetçileri böyle kandırıyorlar Bill Gates'in Trakya'dan arazi aldığı iddiası, fırsatçıları harekete geçirdi! Gurbetçileri böyle kandırıyorlar         
11:25
Şarkıcı Yeliz'den bomba itiraf: Özcan Deniz'le aşk yaşadık, 12 gün evden çıkmadık Şarkıcı Yeliz'den bomba itiraf: Özcan Deniz'le aşk yaşadık, 12 gün evden çıkmadık         
10:51
2006 yılında yayın hayatına başlayan Arka Sokaklar bir diziye daha final yaptırıyor 2006 yılında yayın hayatına başlayan Arka Sokaklar bir diziye daha final yaptırıyor         
10:36
İngiltere'de korona aşısı olan yüzlerce kişi kulak çınlaması şikayetiyle hastanelere koştu İngiltere'de korona aşısı olan yüzlerce kişi kulak çınlaması şikayetiyle hastanelere koştu         
10:35
Köyde 20 yıl yetecek altın rezervi bulundu arsa fiyatları uçtu Köyde 20 yıl yetecek altın rezervi bulundu arsa fiyatları uçtu         
10:09
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin setinde ortalık karıştı! Kerem Alışık ve Murat Ünalmış birbirine girdi Bir Zamanlar Çukurova dizisinin setinde ortalık karıştı! Kerem Alışık ve Murat Ünalmış birbirine girdi         
10:05
728 milyon dolar mutluluk getirmedi! Trendyol'un kurucusu çift, evliliklerini noktaladı 728 milyon dolar mutluluk getirmedi! Trendyol'un kurucusu çift, evliliklerini noktaladı         
10:01
Pandeminin gözde mesleği; motosikletli kurye! Aylık 6 bin TL maaş alıyorlar Pandeminin gözde mesleği; motosikletli kurye! Aylık 6 bin TL maaş alıyorlar         
09:29
İsmail Balaban, annesinin nişanlısı hakkındaki sözleriyle yıkıldı! İkizi, olayın iç yüzünü anlattı İsmail Balaban, annesinin nişanlısı hakkındaki sözleriyle yıkıldı! İkizi, olayın iç yüzünü anlattı         
09:14
Oyunculuk sevdası ağır basınca mesleği bıraktı! Burcu Biricik'in ilk işini duyanlar şaşkınlık yaşadı Oyunculuk sevdası ağır basınca mesleği bıraktı! Burcu Biricik'in ilk işini duyanlar şaşkınlık yaşadı         
18:03
Tam kapanma bankaların sistemini değiştirdi! Artık uzaktan kimlik tespiti yapılarak müşteri kabul edilebilecek Tam kapanma bankaların sistemini değiştirdi! Artık uzaktan kimlik tespiti yapılarak müşteri kabul edilebilecek         
17:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2021 13:52:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber! Rota virüsü en çok 5 yaş altı çocukları etkiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement