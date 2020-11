Son dakika haber: Royal Hastanesi Bandırmaspor: 2-0

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

HAKEMLER: Ramazan Keleş (xx), Ali Can Alp (xx), Abdullah Uğur Sarı (xx)ALTINORDU: Erhan (xx) - Furkan Metin (xx), Sinan (xxx), Yusuf Can (xxx), Ufuk (xxx), Furkan Çil (xx), Burak (xx) (Dk. 58 Yusuf Yalçın xx), Ahmet İlhan (xx) (Dk. 89 Oğuzhan), Muhammed (xx) (Dk. 89 Ahmet Dereli), Metehan (xxx) (Dk. 72 Muzaffer xx), Enis (xx) (Dk. 72 Hüsamettin x)ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR: Kurtuluş (x) - Orhan (xx), Onur (x), Gökay (x), Abdurrahim (x) (Dk. 81 Feyyaz x), İshak (xx), Ba (x), Del Valle (xx), Rayos (x) (Dk. 63 Berat x), Erkan (x) (Dk. 81 Fırat x), Anıl (x) (Dk. 73 Halilovic x)GOLLER: Dk. 27 Yusuf Can, Dk. 45 Metehan (Altınordu)SARI KARTLAR: Sinan, Yusuf Can (Altınordu)TFF 1'inci Lig'in 8'inci hafta erteleme maçında Altınordu evinde Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 2-0 mağlup etti. İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen deprem nedeniyle ertelenen karşılaşmada Altınordu'nun gollerini 27'nci dakikada Yusuf Can, 45'inci dakikada Metehan attı. Bu sonuçla İzmir temsilcisi 17 puana ulaşıp 3'üncü sıraya yükselirken, Bandırma ekibi 5 puanla 15'inci sırada kaldı.27'nci dakikada Altınordu öne geçti. Soldan Metehan'ın yerden ortasında Burak topu arka direkteki Yusuf Can'a aktardı. Yusuf Can'ın sert vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.35'inci dakikada konuk ekipten Del Valle'nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak yan direğe çarpıp auta gitti.45'inci dakikada soldan çalımlarla Bandırmaspor ceza sahasına giren Metehan, düzgün bir vuruşla kaleci Kurtuluş'u kapattığı köşeden avladı: 2-0.60'ıncı dakikada Bandırmaspor'dan Ba uzak mesafeden şansını denedi, kaleci Erhan topa iki hamlede sahip oldu.68'inci dakikada sağdan Orhan kesti, Del Valle'nin kafa şutunda kaleci Erhan üzerine gelen topa sahip oldu.

75'inci dakikada Muzaffer'in pasıyla soldan ceza sahasına giren Ahmet İlhan'ın yerden vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı. Altınordu maçı 2-1 kazandı.