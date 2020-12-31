Son dakika haber | Royal Hastanesi Bandırmaspor altyapısına güveniyor - Son Dakika

Son dakika haber | Royal Hastanesi Bandırmaspor altyapısına güveniyor

31.12.2020 16:17
Son dakika haber | Royal Hastanesi Bandırmaspor altyapısına güveniyor, System.String[]

Son dakika haberlerine göre TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor, altyapısından yetişen 16 yaşındaki Aygün Özışık Yıldız, 18 yaşındaki Rafiki Bahati Vital ve 19 yaşındaki Berke Görgün ile profesyonel sözleşme imzaladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor, altyapısından yetişen 16 yaşındaki Aygün Özışık Yıldız, 18 yaşındaki Rafiki Bahati Vital ve 19 yaşındaki Berke Görgün ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Kulüp başkanı Onur Göçmez, bir otelde düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, "Değişim başlıyor" sloganıyla altyapı atağı başlattıklarını söyledi.

Profesyonel kadroda, Bandırma ve yöresindeki genç ve yetenekli oyuncuların bulunmasını sağlamayı amaçladıklarını ifade eden Göçmez, şöyle konuştu:

"Ligde kalmayı garantiledikten sonra bu genç futbolcularımızın maçlarımızda süre almalarını sağlayacağız. İstersek 10-20 gol yiyelim, kadromuzda onlara da yer vereceğiz. Onlardan beklentimiz, disiplinli olup çok çalışmalarıdır. Ara transfer konusunda Altay maçından sonra karar vereceğiz. Mevcut kadromuzun yeterli olduğu düşüncesindeyim ve transferi pek gerekli görmüyorum. Belki 1-2 takviye yapabiliriz."

Göçmez, Bandırmaspor için 1,6 milyon lira maliyetli bir antrenman sahasını 3-4 ayda yapmayı üstlenen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a da teşekkür etti.

Konuşmanın ardından Aygün Özışık Yıldız, Rafiki Bahati Vital ve Berke Görgün ile sözleşme imzalandı.

Futbol Federasyonu, Bandırmaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haber | Royal Hastanesi Bandırmaspor altyapısına güveniyor - Son Dakika Spor


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