Son dakika haber: Royal Hastanesi Bandırmaspor'da iki futbolcuda koronavirüs tespit edildi

TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'da iki futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Kovid-19 testleri pozitif sonuç veren iki futbolcunun Ümraniyespor maçı kadrosuna alınmadığı bildirildi.
Ayrıca her iki futbolcunun da sağlık durumunun iyi olduğu ve karantina süreçlerini tamamladıktan sonra takıma tekrar katılacakları kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 08:41 - Kaynak: AA
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