Son dakika haber... RTÜK İletişim Merkezine gönderilen hakaret içerikli bildirime dava - Son Dakika

Son dakika haber... RTÜK İletişim Merkezine gönderilen hakaret içerikli bildirime dava

Son dakika haberleri: Radyo ve Televizyon Üst Kurulu İletişim Merkezine internet üzerinden hakaret içerikli bildirim gönderen kişi hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" iddiasıyla dava açıldı.

Son dakika haber... RTÜK İletişim Merkezine gönderilen hakaret içerikli bildirime dava, System.String[]

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu İletişim Merkezine internet üzerinden hakaret içerikli bildirim gönderen kişi hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" iddiasıyla dava açıldı.

Üst Kuruldan yapılan yazılı açıklamada, RTÜK İletişim Merkezine, e-devlet, internet sitesi, çağrı merkezi, sosyal medya paylaşımları gibi yöntemlerle ulaşan vatandaşların şikayet ve önerilerinin dikkate alındığı ancak kuruma ulaşan ve hakaret, küfür, tehdit içeren bildirim, paylaşım ve yorumların da takibinin yapıldığı belirtildi.

İnternet üzerinden 25 Eylül 2019'da RTÜK İletişim Merkezine ulaşan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üst Kurul Başkanı ve Üst Kurul üyelerini hedef alan küfür ve hakaret içerikli bildirim hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Başsavcılık tarafından ağır hakaret ve küfür içerikli paylaşımı yapan kişinin adresi ve kimlik bilgileri tespit edildikten sonra şahsın Sayın Cumhurbaşkanımız, Üst Kurul Başkanı ve Üst Kurul üyelerini hedef almış olduğu, Cumhurbaşkanımıza yönelik onur, şeref ve saygınlığına saldırı, küfür ve hakaret içeren iletisi ile Türk Ceza Kanunu'nun 299/1. maddesinde düzenlenen Cumhurbaşkanına hakaret suçunu ve 125/5. maddesinde düzenlenen kurul halinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret suçunu işlediğini belirten bir iddianame hazırlanmıştır. İddianame, Ankara 49. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek Sayın Cumhurbaşkanımız ve Üst Kurul üyelerine internet yoluyla küfür ve hakaret içerikli mesaj gönderen şahsın tutuksuz yargılanmasına başlanmış durumdadır."

İnternet, Hakaret, Kamu, Dava, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 12:57 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... RTÜK İletişim Merkezine gönderilen hakaret içerikli bildirime dava - Son Dakika


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