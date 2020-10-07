Son dakika haber... RTÜK'ten Halk TV'ye Azerbaycan cezası - Son Dakika

Son dakika haber... RTÜK'ten Halk TV'ye Azerbaycan cezası

07.10.2020 23:13
Son dakika haber... RTÜK'ten Halk TV'ye Azerbaycan cezası, System.String[]

Son dakika haberi: Azerbaycan'ı ve Cumhurbaşkanı Aliyev'i aşağılayan yayını nedeniyle RTÜK tarafından Halk TV'ye ağır idari para cezası yaptırımı uygulandı.

Azerbaycan'ı ve Cumhurbaşkanı Aliyev'i aşağılayan yayını nedeniyle RTÜK tarafından Halk TV'ye ağır idari para cezası yaptırımı uygulandı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, haftalık toplantısında izleme uzmanlarının raporlarını görüştü. Kurulun gündemindeki ilk rapor Azerbaycan konusunun işlendiği "İki Bakış İki Yorum" programına ilişkindi. Üst Kurul, Halk TV'de yayınlanan programa katılan gazeteci Levent Gültekin'in Azerbaycan- Ermenistan ilişkilerini değerlendirirken dile getirdiği "Azerbaycan devlet mi gerçekten. Bir aşiret demokrasi yok hukuk yok otoriter yönetim var. Seçim yok paranın üzerinde yüzüyorlar. Bu güne kadar adam gibi bir devlet kurmamışsın 30 yıldır senin toprakların işgal edilmiş" şeklindeki ifadeleri masaya yatırdı.

Yapılan değerlendirme sonucunda yayında ifade özgürlüğü kullanılırken kişi veya kurumların haklarının gözetilmesi ilkesine riayet edilmediği, Azerbaycan Devleti ve Devlet Başkanı İlham Aliyev'e yönelik eleştiri sınırları ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliğinde ifadeler kullanıldığı kanaatine varıldı.

RTÜK, programın 6112 sayılı Kanunun 8. Maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan "İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez." hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle Halk Tv'ye üst sınırdan idari para cezası verilmesine hükmetti.

RTÜK mesaj verdi

RTÜK, Levent Gültekin'in sözlerine karşı verdiği tepkiyle aynı zamanda dünyaya bir mesaj da iletmiş oldu. Toplantıda bütün Üyeler, Azerbaycan'ı destekleyen tavır sergilerken, söz konusu programdaki ifadelerin kabul edilemeyeceği dile getirildi. RTÜK Üyeleri Ermenistan'ın saldırgan tavrını ise kınadılar. Halk Tv'ye verilen Azerbaycan cezası kararı oy birliğiyle alındı.

Beyaz TV'ye 'Derin Futbol' müeyyidesi

RTÜK, Beyaz TV'de yayınlanan "Derin Futbol" programı hakkında hazırlanan raporu da ele aldı. Programda güncel futbol yorumları yapılırken argo tabirlere yer verildiği, Abdülkerim Durmaz'ın yaptığı ahlaka aykırı nitelikteki el hareketinin ekrana yansıtıldığı, dilin düzeysiz, kaba ve argo kullanıldığı RTÜK tarafından tespit edildi. Üst Kurul, yayının Kanun'da yer alan, "Türkçe'nin, özellikleri ve kuralları bozulmadan doğru, güzel ve anlaşılır şekilde kullanılmasını sağlamak zorundadır; dilin düzeysiz, kaba ve argo kullanımına yer verilemez" hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle yayıncı kuruluşa idari para cezası müeyyidesi uygulanmasına oy birliğiyle karar verdi.

Halkı dolandıran yayınlar affedilmiyor

Her hafta rutin olarak gündeme alınan vatandaşları kandıran yayınlara ilişkin raporlar neticesinde, sağlık beyanıyla sahte ürün ve ilaç pazarlaması yapılan BLD, KANAL YALOVA, ANADOLU TV, NEHİR ve DOLUNAY INT televizyonlarına ağır yaptırımlar uygulandı. - ANKARA

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... RTÜK'ten Halk TV'ye Azerbaycan cezası - Son Dakika

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