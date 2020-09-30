Son dakika haber! RTÜK'ten yayın ihlali yapan gündüz kuşağı programları ve dizilere ceza - Son Dakika

Son dakika haber! RTÜK'ten yayın ihlali yapan gündüz kuşağı programları ve dizilere ceza

Son dakika haberine göre Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), gündüz kuşağı programlarından ATV'de yayınlanan "Esra Erol'da", TV 8'deki "Doya Doya Moda" ile "Yasak Elma", "Arıza" ve "Yeni Hayat" dizilerindeki yayın ihlalleri dolayısıyla kanallara idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Son dakika haber! RTÜK'ten yayın ihlali yapan gündüz kuşağı programları ve dizilere ceza, System.String[]

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), gündüz kuşağı programlarından A TV'de yayınlanan " Esra Erol'da", TV 8'deki "Doya Doya Moda" ile "Yasak Elma", "Arıza" ve "Yeni Hayat" dizilerindeki yayın ihlalleri dolayısıyla kanallara idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, RTÜK haftalık olağan toplantısında, gündemindeki izleme raporlarını inceledi.

ATV'de yayınlanan "Esra Erol'da" programını inceleyen Üst Kurul, şüpheli aile ilişkilerinin aydınlatılması amacıyla DNA testi raporunun açıklandığı yayında, 6 aylık bir bebeğin biyolojik babasının belirlendiğini ve yargının yapabileceği işlemlerin ticari bir meta gibi sunulduğunu tespit etti.

Üst Kurul, programın 6112 sayılı Kanun'un 8. maddesinde yer alan "Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz." hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle ATV'ye idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Milli ve manevi değerler göz önüne alınarak Yasak Elma'ya yaptırım

FOX TV'nin "Yasak Elma" dizisi hakkında hazırlanan raporunu da değerlendiren Üst Kurul, yapımda çocuk ve gençler için olumsuz rol modeller oluşturulduğunu, kutsal değerlere saygısızlık yapıldığını ve çarpık ilişkilerin normal gibi gösterildiğini belirledi.

Uzman İzleme Raporu'nda, söz konusu dizi filmde Kuran-ı Kerim'e saygısızlık yapıldığı gerekçesiyle izleyicilerden çok sayıda şikayet alındığı bilgisi de yer aldı. Üst Kurul, yayın ilkelerini ihlalden, yayıncı kuruluşa idari para cezası uyguladı.

Kanal D ve SHOW TV'ye ceza

KANAL D televizyonunda yayınlanan "Yeni Hayat" dizisi de uzman raporlarında yer aldı.

Dizideki karakterler arasında geçen bir diyalogda, Adem isimli bir kişiden bahsedilirken, Hz. Adem'e yönelik alaycı bir tutum gösterildiği, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin dini inançlara saygı gösterme yükümlüğünün yok sayıldığı ilgili uzman raporuna yansıdı.

Uzman görüşünü haklı bulan Üst Kurul, Kanal D'ye yaptırım kararı aldı.

SHOW TV'nin "Arıza" isimli dizisini de mercek altına alan Üst Kurul, eski bir mafya liderinin ailesi ile arasında geçen diyaloglarda, şiddete meyilli kişilerce rol model alınma riski oluşturduğu, dini değerlere saygısızlık yapıldığı, silah doğrultma, sopayla dövme, rehin alma gibi şiddet sahnelerine ağırlık verildiğini belirledi.

Üst Kurul, yasa ihlali yapan yayıncıya idari para cezası verdi.

RTÜK, imam hatip camiasına hakaretten Tele1'e ceza verdi

Tele1 televizyonunda yayınlanan ilahiyatçı Cemil Kılıç ve eğitimci Yaşar Koçer'in yer aldığı "Karanlıktan Aydınlığa" isimli programda, "İmam hatip liselerinde öğrenci mi yetiştirmek hedeflenmiştir? Yoksa bir partinin seçmeni mi yetiştirilmeye çalışılmıştır? Seçmenin de ötesinde bir militan yetiştirme aslında. İmam hatip liselerinde okutulan fıkıh dersindeki kaynaklarla IŞİD'in dayandığı kaynaklar aynı. O zaman ne kadar imam hatip o kadar IŞİD" şeklinde söylenen sözleri değerlendiren Üst Kurul, imam hatip okulları ile terör örgütü DEAŞ-IŞİD'in ilişkilendirilmesinin iftira niteliğinde olduğuna kanaat getirdi.

Yayının 6112 sayılı Kanun'un 8. maddesindeki "İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez." hükmün ihlal edildiği gerekçesiyle, Tele1'e idari para cezası verilmesine karar verildi.

Küçük düşürücü ifadeler TV 8'e ceza getirdi

TV 8 kanalının gündüz kuşağındaki, "Doya Doya Moda" isimli yarışma-eğlence programında, çocuklara ve gençlere kötü örnek oluşturabilecek olumsuz davranış kalıpları ve ağır sözlü ithamlar kullanıldığı tespit edilerek yayıncı hakkında yaptırım kararı alındı.

Programda, yüksek sesle tartışıldığı, kavga edildiği, yarışmacıların kavga esnasında sinir krizi geçirme görüntülerine yer verildiği, yarışmacıların kişilik ve karakterlerini hedef alarak birbirlerini aşağıladığı, küçük düşürücü ve onur kırıcı ithamlarda bulunulduğu Üst Kurul'ca belirlenerek TV 8'e idari para cezası uygulandı.

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Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 16:15 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! RTÜK'ten yayın ihlali yapan gündüz kuşağı programları ve dizilere ceza - Son Dakika

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