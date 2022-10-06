Son dakika haber | Ruanda'da doğal afetler nedeniyle bu yıl en az 150 kişi öldü - Son Dakika
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Son dakika haber | Ruanda'da doğal afetler nedeniyle bu yıl en az 150 kişi öldü

06.10.2022 19:22
Son dakika haber | Ruanda'da doğal afetler nedeniyle bu yıl en az 150 kişi öldü

Son dakika gündem haberi... Doğu Afrika ülkesi Ruanda'da bu yıl yaşanan doğal afetler nedeniyle en az 150 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Doğu Afrika ülkesi Ruanda'da bu yıl yaşanan doğal afetler nedeniyle en az 150 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Acil Durum Yönetiminden Sorumlu Bakanlık tarafından yayınlanan raporda, ülkedeki doğal afetlerin neden olduğu can kayıplarına ilişkin bilgi verildi.

Raporda, ülkede ocaktan bugüne kadar yaşanan sel, fırtına ve toprak kaymaları nedeniyle en az 150 kişinin yaşamını yitirdiği ve 301 kişinin yaralandığı açıklandı.

Ülke genelinde bu yıl 1033 doğal afet kaydedildiği belirtilen raporda, 3 bin 378 ev, 270 okul ve 52 köprünün hasar gördüğü, 1631 hektar ekili tarım arazisinde de zarar oluştuğu bilgisi paylaşıldı.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Afrika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Ruanda'da doğal afetler nedeniyle bu yıl en az 150 kişi öldü - Son Dakika

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