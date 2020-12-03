Afrika ülkelerinden Ruanda ve Zimbabve, enerji alanında iş birliği yapmak amacıyla mutabakat zaptı imzaladı.

Ruanda Enerji Grubu tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Zimbabve Enerji Tedarik Otoritesi ile varılan anlaşma kapsamında iki ülke, enerji sektörünün güçlendirilmesi için iş birliği yapacak.

Enerji üretimi ve dağıtımı gibi konularda ortak hareket edilmesi planlanırken, enerji tasarrufu konusunda da uzman desteği alınacak.

Ruanda Altyapı Bakanı Claver Gatete anlaşmayla ilgili, "Bizde olmayan bazı bilgiler Zimbabve'de var ve bizde olanları da onlarla paylaşabiliriz. Bu bir kazan kazan ilişkisidir." ifadelerini kullandı.

İki ülkenin enerji sektöründe iş birliğini kapsayan mutabakat zaptının 5 yıllık olduğu ve ileriki süreçlerde bu zaptın yenileneceği kaydedildi.