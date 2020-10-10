Son dakika haber: Ruhani, Putin ile Dağlık Karabağ'daki geçici ateşkesi görüştü - Son Dakika

Son dakika haber: Ruhani, Putin ile Dağlık Karabağ'daki geçici ateşkesi görüştü

10.10.2020 16:57
Son dakika haber: Ruhani, Putin ile Dağlık Karabağ'daki geçici ateşkesi görüştü, System.String[]

Son dakika haberi... İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Azerbaycan ve Ermenistan arasında ilan edilen geçici ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, Dağlık Karabağ'daki sorunun uluslararası hukuk ve toprak bütünlüğüne saygı temelinde müzakere yoluyla çözülmesi için her türlü desteğe hazır olduklarını...

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Azerbaycan ve Ermenistan arasında ilan edilen geçici ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, Dağlık Karabağ'daki sorunun uluslararası hukuk ve toprak bütünlüğüne saygı temelinde müzakere yoluyla çözülmesi için her türlü desteğe hazır olduklarını ifade etti.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ruhani ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılan telefon görüşmesinde, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını işgalinden kaynaklanan Dağlık Karabağ'daki durum ve ikili ilişkiler ele alındı.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında Rusya'nın ara buluculuğunda sağlanan geçici ateşkesi "değerli" bulduklarını belirten Ruhani, "İran, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sorunların uluslararası hukuk ve toprak bütünlüğüne saygı temelinde diyalog ve müzakere yoluyla çözülmesi için her türlü desteğe hazırdır." ifadelerini kullandı.

Bölgedeki çatışmaların oldukça endişe verici olduğunu kaydeden Ruhani, "Üçüncü ülkelerin bu çatışmalara müdahale etme olasılığı, krizin yayılmasına ve uzamasına neden olacaktır. Biz bu durumu bölge ülkelerinin çıkarlarına uyumlu görmüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ruhani, Dağlık Karabağ'daki çatışmaların sonlandırılması için ortak çaba ve iş birliğinin önemine işaret ederek, çatışmaların devamının bölgedeki durumu daha da karmaşık hale getirebileceğini belirtti.

Bölgede bazı terör gruplarının varlığından ve çatışmaya katılmasından endişe duyduklarına işaret eden Ruhani, "Teröristlerin bölgedeki varlığı, İran, Rusya ve tüm bölge için tehlike oluşturabilir." ifadelerini kullandı.

Rus mevkidaşı Putin'e İran ile Rusya arasındaki uçuşların ve transit taşımacılığın sağlık tedbirlerine riayet edilerek yeniden başlatılması çağrısında bulunan Ruhani, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı geliştirilmesi konusunda da Moskova ile iş birliği yapmak istediklerini vurguladı.

İran Cumhurbaşkanlığının açıklamasına göre, Rusya Devlet Başkanı Putin ise Dağlık Karabağ'da varılan geçici ateşkesin Azerbaycan ile Ermenistan arasında diyaloğu başlatmasını umduklarını belirtti.

Tahran yönetiminin bölgedeki çatışmalar konusunda endişelerini anladıklarını kaydeden Putin, "İran'ın Karabağ krizi gibi bölgesel konulardaki tutumu bizim için büyük öneme sahiptir. Sorunu çözmek için Tahran ile istişarelerin devamını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Putin, "Tüm komşularımızın çabası, savaşı ve kan dökülmesini durdurmak, krizi diyalog ve müzakere yoluyla çözmek olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Koronavirüs salgınının İran ve Rusya dahil ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere etkisine de değinen Putin, hastalığın kontrol altına alınarak ilişkilerin seviyesinin önceki seviyeye dönmesini ve iki ülke arasındaki anlaşmaların hayata geçirilmesini umduğunu sözlerine ekledi.

Dağlık Karabağ'da insani amaçla cenazelerin ve esirlerin değişimi için Azerbaycan ile Ermenistan arasında anlaşmaya varılan ateşkes bugün yerel saatle 12.00'de devreye girmişti.

Azerbaycan, Ermenistan ordusunun ateşkesi alenen ihlal ettiğini duyurmuştu.

Vladimir Putin, Dağlık Karabağ, Karabağ, İran, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Ruhani, Putin ile Dağlık Karabağ'daki geçici ateşkesi görüştü - Son Dakika

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