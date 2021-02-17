Son dakika haber: Ruhsatsız eğlence merkezinde eğlenen 24 kişiye, 97 bin lira para cezası - Son Dakika
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Son dakika haber: Ruhsatsız eğlence merkezinde eğlenen 24 kişiye, 97 bin lira para cezası

17.02.2021 22:04
Son dakika haber: Ruhsatsız eğlence merkezinde eğlenen 24 kişiye, 97 bin lira para cezası

Gelen son dakika haberine göre KONYA'da polis tarafından düzenlenen operasyonda ruhsatsız alkollü eğlence mekanında, aralarında kadınlarında olduğu 24 kişiye maske ve sosyal mesafeyi ihlal suçundan 97 bin 200 lira idari para cezası kesildi.

KONYA'da polis tarafından düzenlenen operasyonda ruhsatsız alkollü eğlence mekanında, aralarında kadınlarında olduğu 24 kişiye maske ve sosyal mesafeyi ihlal suçundan 97 bin 200 lira idari para cezası kesildi. İş yeri sahibi E.C. hakkında da 'mühür bozmak' ve Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi gereğince adli işlem başlatıldı.

Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi Ahmet Hilmi Nalçacı Caddesi'nde alkollü eğlence düzenlenen bir iş yerine operasyon düzenledi. Yapılan incelemede, iş yerinin ruhsatsız olduğu, canlı müzik eşliğinde alkol servisinin yapıldığı belirlendi. Bunun üzerine iş yeri sahibi E.C. hakkında  'mühür bozmak' ve Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi gereğince adli işlem başlatıldı. İş yerindeki 24 kişiye maske ve sosyal mesafeyi ihlal suçundan 97 bin 200 lira idari para cezası düzenlendi. İş yeri, zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.


Son dakika haber: Ruhsatsız eğlence merkezinde eğlenen 24 kişiye, 97 bin lira para cezası
Son dakika haber: Ruhsatsız eğlence merkezinde eğlenen 24 kişiye, 97 bin lira para cezası
Son dakika haber: Ruhsatsız eğlence merkezinde eğlenen 24 kişiye, 97 bin lira para cezası
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Para Cezası, Polis, Konya, Tck, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Ruhsatsız eğlence merkezinde eğlenen 24 kişiye, 97 bin lira para cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Ruhsatsız eğlence merkezinde eğlenen 24 kişiye, 97 bin lira para cezası - Son Dakika
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