Son dakika haber | Ruhsatsız muayenehanede ölümle sonuçlanan kürtaj davası - Son Dakika

Son dakika haber | Ruhsatsız muayenehanede ölümle sonuçlanan kürtaj davası

Son dakika gündem haberi: Bakırköy'de ruhsatsız muayenehanede kürtaj yaptıkları kadının hayatını kaybetmesine neden olduğu iddiasıyla 2'si doktor 4 kişinin yargılanmasına devam edildi.

Son dakika haber | Ruhsatsız muayenehanede ölümle sonuçlanan kürtaj davası, System.String[]

Bakırköy'de ruhsatsız muayenehanede kürtaj yaptıkları kadının hayatını kaybetmesine neden olduğu iddiasıyla 2'si doktor 4 kişinin yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu bir sanık ile tarafların avukatları katıldı.

Mahkeme, tutuklu sanıklar Pınar K. ile doktor sanıklar Yelda Z. ve Burçhan A'nın, üzerine atılı suçun "taksirle ölüme neden olma" kapsamında olma ihtimali, tutuklu kaldıkları süre, delillerin büyük oranda toplanmış olması ve bu aşamada adli kontrol tedbirlerinin ölçülü olacağı kanaatini göz önünde bulundurarak, tahliyelerine karar verdi.

Bu sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı koyan mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Davanın içeriğinin yayınlanmasına yasak getirilmişti

Davanın ilk duruşmasında, müşteki M.S'nin avukatı Serdar Mahmut, mahkemeden kapalılık kararı alınarak duruşma içeriğinin yayınlanmasının yasaklanmasını talep etmişti.

Kapalılık kararını reddeden mahkeme de maktul F.S. ve müşteki M.S'nin onur ve haklarının zarar görmemesi için duruşma içeriğinin yayınlanmasının yasaklanmasına karar vermişti.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklardan Yelda Z. ve Burçhan A'nın kadın doğum uzmanı olarak görev yaptığı, Burçhan A'nın Bakırköy'de muayenehane açma aşamasında olduğu, sanık Pınar K'nin burada çalıştığı, sanık S. Ç'nin de maktul F. S'nin ablasının eşi olduğu bilgisine yer verildi.

Gebe olan maktul F. S. ile sanık S. Ç'nin, hastaneye giderek doktor Yelda Z ile görüştükleri, maktulün bu gebeliği sonlandırmak istediği ancak resmi kayıtlarda yer almak istemediği anlatılan iddianamede, doktor Yelda Z'nin yaptığı tahlillerde F. S'nin 6 haftalık gebe olduğu kanaatine vardığı ancak kayıtsız bir işlem yapamayacağını, dışarıda muayenehanesi olan arkadaşı Burçhan A'nın yerinde bu işlemi yapabileceğini söylediği ve F. S. ile S. Ç'nin bu durumu kabul ettiği anlatıldı.

İddianamede, operasyon için 1800 lira karşılığında anlaşıldığı, 17 Ekim 2019'da maktul F.S'nin kürtaj olduktan sonra uyanmadığı, solunumunun durduğu belirtilerek, maktulün iki hafta yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybettiği kaydedildi.

Adli Tıp Kurumunca hazırlanan raporda, sanık Yelda Z. tarafından yapılan işlemlerin tıp kurallarına uygun olmadığı, uzmanları ve ekipmanı sağlamadan işlemlerin yapılmasına izin veren doktor Burçhan A'nın da tıp kurallarına uygun davranmadığı, sanık Pınar K'nin ise olmadığı halde sağlık çalışanı ve anestezi uzmanı çalıştığı aktarıldı.

Raporda ayrıca ceninde yapılan incelemede, çocuğun sanık S. Ç'den olduğu, bu sanığın da maktulü ruhsatsız ve merdiven altı muayenehaneye götürerek F. S'nin ölümünden sorumlu tutulduğu kaydedidi.

İddianamede, Pınar K. ve S. Ç. ile doktorlar Yelda Z, Burçhan A. hakkında "taksirle ölüme neden olma" ve "çocuk düşürtme" suçlarından 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 17:11 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Ruhsatsız muayenehanede ölümle sonuçlanan kürtaj davası - Son Dakika

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