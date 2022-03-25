Son dakika haber... Ruhsatsız silah ticareti ihbarını alan jandarma baskın düzenledi - Son Dakika
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Son dakika haber... Ruhsatsız silah ticareti ihbarını alan jandarma baskın düzenledi

25.03.2022 16:35
Son dakika haber... Ruhsatsız silah ticareti ihbarını alan jandarma baskın düzenledi

Son dakika haberleri: Afyonkarahisar'da ruhsatsız silah ticareti yapıldığı ihbarını alan jandarma ekiplerinin düzenlediği baskınla kurusıkı tabanca ve tüfek ele ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da ruhsatsız silah ticareti yapıldığı ihbarını alan jandarma ekiplerinin düzenlediği baskınla kurusıkı tabanca ve tüfek ele ele geçirildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince İhsaniye ilçesi Gazlıgöl beldesinde E.Ç. isimli şahsın ruhsatsız silah ticareti yaptığı yönünde ihbar alındı. Şahsın üzerinde ve işyerinde yapılan aramada; 1 adet ağabeyi A.Ç. isimli şahsa kayıtlı ruhsatlı tabanca, 2 adet tabanca şarjörü, 65 adet tabanca fişeği, 2 adet kurusıkı tabanca ve şarjörü, 2 adet pompalı tüfek ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlanıldı. - AFYONKARAHİSAR

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Ruhsatsız Silah, Karahisar, Jandarma, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Ruhsatsız silah ticareti ihbarını alan jandarma baskın düzenledi - Son Dakika


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