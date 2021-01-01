Son dakika haber... 'Rulman Test ve Deney Laboratuvarı'na bakanlıktan onay - Son Dakika

Son dakika haber... 'Rulman Test ve Deney Laboratuvarı'na bakanlıktan onay

01.01.2021 14:43
Son dakika haber... 'Rulman Test ve Deney Laboratuvarı'na bakanlıktan onay, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Samsun'da 7,1 milyon liralık "Rulman Test ve Deney Laboratuvarı" kurulumu projesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylandı.

Samsun'da 7,1 milyon liralık "Rulman Test ve Deney Laboratuvarı" kurulumu projesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylandı.

2020 yılı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında, Türk Standartları Enstitüsü'nün (TSE) yüzde 85 iştirak ortağı olduğu, SAMLAB A.Ş. tarafından hazırlanan ve Samsun Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu tesis bünyesinde "Rulman Test ve Deney Laboratuvarı" kurulumunu içeren proje, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü'nce onaylandı. Proje bütçesi toplamı 7 milyon 177 bin 645 TL, program kapsamında sağlanacak maddi destek tutarı ise 4 milyon 500 bin TL. Kalan yatırım tutarı 2 milyon 677 bin 645 TL de eşfinansman olarak SAMLAB A.Ş. ortakları tarafından ortaklık hisseleri nispetinde karşılanacak.

İmzalar atıldı: "Çok önemli bir kabiliyet"

Uygulama süresi 18 ay olarak planlanan projenin destek sözleşmesi, projenin uygulamasını takip edecek olan Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı(OKA) adına Genel Sekreter İbrahim Ethem Şahin ile TSE Samsun Belgelendirme Müdürü ve SAMLAB A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Erol Kaygı tarafından imzalandı. SAMLAB A.Ş. Genel Müdürü Hami Danış'ın da hazır bulunduğu imza töreni sonrası yapılan açıklamada, "Ülkemizde otomobil sanayinden makine sanayine pek çok alanda önemli bir ithalat kalemi olan rulmanlarla ilgili olarak yerli test imkanlarının geliştirilmesi noktasında çok önemli bir kabiliyetin Samsun'a ve ülkemize kazandırılacak olmasından memnuniyet duyuyoruz" denildi. - SAMSUN

Son dakika haber... 'Rulman Test ve Deney Laboratuvarı'na bakanlıktan onay
Son dakika haber... 'Rulman Test ve Deney Laboratuvarı'na bakanlıktan onay
Son dakika haber... 'Rulman Test ve Deney Laboratuvarı'na bakanlıktan onay

Türk Standartları Enstitüsü, Organize Sanayi Bölgesi, Türk Lirası, Samsun, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber... 'Rulman Test ve Deney Laboratuvarı'na bakanlıktan onay - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Kısıtlamaya rağmen yattaki yılbaşı eğlencesini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu yasakları keyfimiz için istemiyoruz Son Dakika! Erdoğan'dan Fikri Sağlar'ın 'türban' çıkışına sert tepki: CHP'nin faşizan anlayışının bir yansımasıdır Herkesin öldü zannettiği sürücünün alkollü olduğu anlaşıldı Ukrayna Başbakanı'ndan dikkat çeken video mesajı! Dostluk bölümünde Erdoğan'la görüntüsü yer aldı Havai fişek patlaması sonucu gözünden yaralanan Omar Elabdellaoui ile ilgili doktorundan ilk açıklama geldi Bu nasıl vicdansızlık! Biri hamile 2 yılkı atı silahla vurularak öldürüldü Şafak Sezer'in Bülent Ersoy'la ilgili sorusu programa damga vurdu: En başından beri mi? Eda Taşpınar ile ayrıldıklarını açıklayan oyuncu Çağrı Atakan, Survivor 2021'e gidiyor
Real Madrid'li Sergio Ramos, PSG ile prensip anlaşmasına vardı Real Madrid'li Sergio Ramos, PSG ile prensip anlaşmasına vardı         
15:01
Son Dakika! Erdoğan'dan Sözcü gazetesinin manşetine tepki: Ben okumuyorum, kimse de para verip okumasın Son Dakika! Erdoğan'dan Sözcü gazetesinin manşetine tepki: Ben okumuyorum, kimse de para verip okumasın         
14:22
Manchester United'ın golcüsü Cavani, ırkçı paylaşımı nedeniyle 3 maç ceza aldı Manchester United'ın golcüsü Cavani, ırkçı paylaşımı nedeniyle 3 maç ceza aldı         
14:17
Sergen Yalçın, Süper Lig'de gündem olan pozisyonla ilgili isyan etti: Taç düşsün kafanıza Sergen Yalçın, Süper Lig'de gündem olan pozisyonla ilgili isyan etti: Taç düşsün kafanıza         
14:08
Ardahan'da yaz aylarında görülen Atatürk silüeti, bu yıl aralık ayında da görüldü Ardahan'da yaz aylarında görülen Atatürk silüeti, bu yıl aralık ayında da görüldü         
13:30
Türk profesör Antarktika seferinde penguene ait 5 bakteri keşfetti Türk profesör Antarktika seferinde penguene ait 5 bakteri keşfetti         
12:56
Milli Piyango'da büyük ikramiye çeyrek bilete çıktı! 75 milyon TL Varlık Fonu'na kaldı Milli Piyango'da büyük ikramiye çeyrek bilete çıktı! 75 milyon TL Varlık Fonu'na kaldı         
12:28
Ahmet Kaya şarkısı söyleyen Seda Sayan, sosyal medyada eleştiri bombardımanına tutuldu Ahmet Kaya şarkısı söyleyen Seda Sayan, sosyal medyada eleştiri bombardımanına tutuldu         
11:50
Büyükçekmece'de yarım milyonluk gaspı vatandaş engelledi Büyükçekmece'de yarım milyonluk gaspı vatandaş engelledi         
09:41
Yeni yılın ilk sabahında polis aracı bariyerlere ok gibi saplandı Yeni yılın ilk sabahında polis aracı bariyerlere ok gibi saplandı         
09:36
Dansözlü yılbaşı eğlencesini sosyal medyadan paylaşanlara polis baskını! Ceza yağdı Dansözlü yılbaşı eğlencesini sosyal medyadan paylaşanlara polis baskını! Ceza yağdı         
09:07
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yılın en başarılı başkanı seçildi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yılın en başarılı başkanı seçildi         
09:06
Fransız gazeteciden dikkat çeken Erdoğan yorumu: Oyun değiştirici lider Fransız gazeteciden dikkat çeken Erdoğan yorumu: Oyun değiştirici lider         
00:31
Emniyet müdürünün, Şişli'de rehin alınan hemşireyi kurtarma anı kamerada Emniyet müdürünün, Şişli'de rehin alınan hemşireyi kurtarma anı kamerada         
00:02
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 100 milyonluk büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar belli oldu Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 100 milyonluk büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar belli oldu         
23:02
Alışverişten dönen genç kızın başına yorgun mermi isabet etti Alışverişten dönen genç kızın başına yorgun mermi isabet etti         
18:06
Neymar'ın reddettiği 5 günlük partiyi, ünlü modellerin paylaşımları ele verdi Neymar'ın reddettiği 5 günlük partiyi, ünlü modellerin paylaşımları ele verdi         
10:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2021 15:07:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber... 'Rulman Test ve Deney Laboratuvarı'na bakanlıktan onay - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei