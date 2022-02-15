Üye Girişi
ÇANAKKALE - Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika

ÇANAKKALE - Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

15.02.2022 16:22

Rus donanmasına ait bir askeri gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.

Rus donanmasına ait bir askeri gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.

Ege Denizi yönünden boğaza giren Rusya'nın Karadeniz filosu gemilerinden 104 metre boyundaki 375 borda numaralı "Dmitriy Rogachev", bir süre sonra Çanakkale önlerine ulaştı.

Marmara Denizi yönüne seyrini sürdüren devriye botu görevindeki gemiye, boğaz geçişinde Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları refakat etti.

Geminin gideceği liman hakkında bilgi verilmedi.

ÇANAKKALE - Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
ÇANAKKALE - Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
ÇANAKKALE - Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
ÇANAKKALE - Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
ÇANAKKALE - Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
ÇANAKKALE - Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
ÇANAKKALE - Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
ÇANAKKALE - Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

YORUMLAR
500

Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ÇANAKKALE - Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:25 Avrasya Tüneli için verilen garanti tutmayınca ödemeyi devlet yapmak zorunda kaldı!
16:19 Pilot uygulama 3 ilde başladı! Yatağa bağımlı hastalara sağlık raporu artık evinde düzenlenecek
16:17 Demet Özdemir'in Oğuzhan Koç'tan evlilik teklifi alırken giydiği elbisenin fiyatı dudak uçuklattı
16:05 14 kadınla evlendi, 14'ünü de dolandırdı! Hindistanlı Kazanova'nın marifetleri
15:51 Sarıgül markete gitti, fiyatları kontrol etti ve bakan Nebati'ye seslendi: Aynı yerde, aynı noktadayım, fiyatlar da aynı!
15:50 Evlilik Hakkında Her Şey'de bu akşam neler olacak? Yıldırım neyi Azra'dan gizliyor?
15:49 Yargı'nın Pars savcısı, sevgilisinden ayrıldı!
15:48 Peynirde 5 kuruşluk indirim, sosyal medyanın gündeminden düşmedi!
15:46 Adnan Oktar'ın eski "aslancığı": Benim görevim kadınları ona götürmekti, 200 kadın götürdüm
15:40 Masumlar Apartmanı'nda bu akşam neler olacak? Safiye, Han'ı çöplükte görünce ne tepki veriyor?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2022 16:35:50. #1.12#
SON DAKİKA: ÇANAKKALE - Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement