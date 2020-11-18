Son dakika haber! Rus askerleri Laçin koridorunda gözlem noktalarını kurdu - Son Dakika

Gözlem noktasından detaylar

Araçların kontrol edilmesi

Rus askerlerinden detaylar

Uçaklara askeri malzeme yüklenmesi

Askeri malzemelerin uçaktan indirilmesi Dağlık Karabağ'da görev yapacak Rus askeri birlikleri ve askeri teçhizatlar Rusya'nın Ulyanovsk şehrinden Ermenistan'ın Erebuni havaalanına sevk edildi. Rus askerleri, sevkiyatın ardından Laçin koridorunda konuşlanarak, Dağlık Karabağ'a giriş çıkışlarda gözlem ve kontrol noktası oluşturdu.