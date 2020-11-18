Son dakika haber! Rus askerleri Laçin koridorunda gözlem noktalarını kurdu - Son Dakika

Son dakika haber! Rus askerleri Laçin koridorunda gözlem noktalarını kurdu
18.11.2020 12:56
Son dakika haberlerine göre Gözlem noktasından detaylar Araçların kontrol edilmesi Rus askerlerinden detaylar Uçaklara askeri malzeme yüklenmesi Askeri malzemelerin uçaktan indirilmesi Dağlık Karabağ'da görev yapacak Rus askeri birlikleri ve askeri teçhizatlar Rusya'nın Ulyanovsk şehrinden Ermenistan'ın Erebuni...
Gözlem noktasından detaylar
Araçların kontrol edilmesi
Rus askerlerinden detaylar
Uçaklara askeri malzeme yüklenmesi
Askeri malzemelerin uçaktan indirilmesi Dağlık Karabağ'da görev yapacak Rus askeri birlikleri ve askeri teçhizatlar Rusya'nın Ulyanovsk şehrinden Ermenistan'ın Erebuni havaalanına sevk edildi. Rus askerleri, sevkiyatın ardından Laçin koridorunda konuşlanarak, Dağlık Karabağ'a giriş çıkışlarda gözlem ve kontrol noktası oluşturdu.
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