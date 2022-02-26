Rus askerleri, Ukrayna'da hastaneye ateş açtı - Son Dakika
Üye Girişi

Rus askerleri, Ukrayna'da hastaneye ateş açtı

26.02.2022 12:39

- Rus askerleri, Ukrayna'da hastaneye ateş açtı Rus askerleri Ukrayna'nın Melitopol kentindeki bir hastaneye saldırdı.

- Rus askerleri, Ukrayna'da hastaneye ateş açtı

KİEV - Rus askerleri Ukrayna'nın Melitopol kentindeki bir hastaneye saldırdı.

Ukrayna'daki saldırılar devam ederken, yoğun çatışmaların yaşandığı şehirlerden biri olan Melitopol'de Rus askerleri sivil alanları da vurdu. Melitopol'de bulunan bir hastane Rus askerleri tarafından kurşunlandı. Rusya'nın "sivil alanları vurmuyoruz" açıklamasıyla çelişen görüntüler, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin, "Rusya'nın sivilleri vurmadığını açıklaması koca bir yalan" ifadelerini yeniden gündeme getirdi.

Rus askerleri, Ukrayna'da hastaneye ateş açtı
Rus askerleri, Ukrayna'da hastaneye ateş açtı
Rus askerleri, Ukrayna'da hastaneye ateş açtı

YORUMLAR
500
Rus ordusu bir kentin daha kontrolünü ele geçirdi: Melitopol Rusya'nın kontrolünde Rus ordusu bir kentin daha kontrolünü ele geçirdi: Melitopol Rusya'nın kontrolünde Rusya'nın Ukrayna operasyonu 3. gününde Rusya'nın Ukrayna operasyonu 3. gününde

Ukrayna, Rusya, Rus, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rus askerleri, Ukrayna'da hastaneye ateş açtı - Son Dakika


Son Dakika
12:47 Konyaspor'dan Ahmet Çalık'ın doğum gününde duygusal video! Bugün 28 yaşına girecekti
12:46 Polonya, Rusya'ya rest çekti: Sizinle maça çıkmayacağız
12:45 Okuduktan sonra reenkarnasyonu sorgulamanın imkansız olacağı esrarengiz olay: Pollock İkizleri
12:40 Rusya'dan tehdit kokan uyarı: Uluslararası Uzay İstasyonu yaptırımlar yüzünden ABD'ye düşebilir
12:39 İkinci kez evlenen Gökçe Bahadır'ın siyah kemerli gelinliğinin fiyatı açıklandı
12:31 Halka "geçinebiliyor musunuz" diye soruldu! İşte bölge bölge Türkiye'nin geçinme haritası!
11:58 3. gün bilançosu: Kiev sokakları çatışma alanı! 3'ü çocuk 198 ölü! Siviller silahlandı! Sığınaklar ağzına kadar doldu
11:49 Sevgilisiyle cinsel ilişkiye girdiği anların videosunu yayınladı, planı tutmayınca bin pişman oldu
11:48 Cezalı olduğu için stada giremeyen Murat Sancak, çözümü çadırda buldu
11:38 Birlikte oldukları ileri sürülüyordu! Onur Arıkan, Defne Samyeli'yi dinlemeye geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2022 12:53:45. #1.13#
SON DAKİKA: Rus askerleri, Ukrayna'da hastaneye ateş açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement