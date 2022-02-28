Son dakika haber... Rus birlikleri Kiev'de lojistik deposunu vurdu: 28 ölü - Son Dakika
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Son dakika haber... Rus birlikleri Kiev'de lojistik deposunu vurdu: 28 ölü

28.02.2022 22:17
Son dakika haber... Rus birlikleri Kiev'de lojistik deposunu vurdu: 28 ölü

Son dakika 3. sayfa haberi: Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Rus birliklerinin Kiev'de lojistik deposunu vurması sonucu 28 kişi hayatını kaybetti.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Rus birliklerinin Kiev'de lojistik deposunu vurması sonucu 28 kişi hayatını kaybetti.

Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik başlattığı askeri harekatın beşinci gününde saldırılar devam ediyor. Rus birlikleri başkent Kiev'deki bir lojistik deposunu balistik füzelerle vurdu. Temel ihtiyaçların muhafaza edildiği ve saldırıların ardından harabeye dönen depoda ilk patlamalarda 6 kişi, toplamda ise 28 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladmir Zelenskiy, Rus birliklerinin sürekli olarak lojistik noktaları hedef aldığını ve ciddi zarar meydana geldiğini açıklamıştı. - KİEV

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Ukrayna, Rusya, Kiev, Rus, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Rus birlikleri Kiev'de lojistik deposunu vurdu: 28 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Rus birlikleri Kiev'de lojistik deposunu vurdu: 28 ölü - Son Dakika
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