Son dakika haber! Rus güçlerinin dün Ukrayna şehirlerine düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 19'a yükseldi - Son Dakika
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Son dakika haber! Rus güçlerinin dün Ukrayna şehirlerine düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 19'a yükseldi

11.10.2022 09:18
Son dakika haber! Rus güçlerinin dün Ukrayna şehirlerine düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 19'a yükseldi

Son dakika gündem haberi... Rus güçlerinin dün Ukrayna şehirlerine yönelik düzenlediği saldırılarda, hayatını kaybedenlerin sayısının 19'a yükseldiği ve 105 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Rus güçlerinin dün Ukrayna şehirlerine yönelik düzenlediği saldırılarda, hayatını kaybedenlerin sayısının 19'a yükseldiği ve 105 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Ukrayna Acil Servisinden dün başta başkent Kiev olmak üzere birçok şehre düzenlenen saldırılardaki can kayıplarına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, saldırılar nedeniyle aralarında Kiev ve Lviv'e bağlı bölgelerin de bulunduğu 301 yerleşim birimine elektrik verilemediği ifade edildi.

Saldırılarda yaşamını yitirilenlerin sayısının 19'a yükseldiği ve 105 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Rus güçleri, dün Kiev, Lviv, Dnipro başta olmak üzere Ukrayna'nın birçok şehrine füze, roket ve kamizake İHA'larıyla saldırılar düzenlemişti.

YORUMLAR
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Zelenski, Kiev'in bombardımana tutulması sonrası konuştu: Ukrayna'nın korkutulması veya durdurulması imkansız Zelenski, Kiev'in bombardımana tutulması sonrası konuştu: Ukrayna'nın korkutulması veya durdurulması imkansız Zelenskiy, Ukrayna'nın korkutulması veya durdurulmasının imkansız olduğunu belirtti Zelenskiy, Ukrayna'nın korkutulması veya durdurulmasının imkansız olduğunu belirtti
Kaynak: AA

Ukrayna, Kiev, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Rus güçlerinin dün Ukrayna şehirlerine düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 19'a yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber! Rus güçlerinin dün Ukrayna şehirlerine düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 19'a yükseldi - Son Dakika
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