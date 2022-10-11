Rus güçleri, dün Kiev, Lviv, Dnipro başta olmak üzere Ukrayna'nın birçok şehrine füze, roket ve kamizake İHA'larıyla saldırılar düzenlemişti.

Ukrayna Acil Servisinden dün başta başkent Kiev olmak üzere birçok şehre düzenlenen saldırılardaki can kayıplarına ilişkin açıklama yapıldı.

Kaynak: AA

Ukrayna, Kiev, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Rus güçlerinin dün Ukrayna şehirlerine düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 19'a yükseldi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.