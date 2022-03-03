Rus ordusunun, Ukrayna'nın Harkiv eyaletine bağlı İzyum kentine düzenlediği hava saldırısında 2'si çocuk 8 sivil yaşamını yitirdi.
İzyum Belediye Başkan Yardımcısı Volodymyr Matsokin, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Rus güçlerin hava saldırısı nedeniyle kentte büyük tahribat oluştuğunu bildirdi.
Matsokin, saldırılarda 8 sivilin yaşamını yitirdiğini, bunlardan ikisinin çocuk olduğunu kaydetti.
Sosyal medyada İzyum'a yapılan saldırı sonrasında kentte oluşan tahribatı ortaya koyan görüntüler paylaşıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: Rus hava saldırısında Harkiv'e bağlı İzyum kentinde 8 sivil hayatını kaybetti - Son Dakika