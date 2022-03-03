Son dakika haber: Rus hava saldırısında Harkiv'e bağlı İzyum kentinde 8 sivil hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haber: Rus hava saldırısında Harkiv'e bağlı İzyum kentinde 8 sivil hayatını kaybetti

03.03.2022 10:36
Son dakika haber: Rus hava saldırısında Harkiv'e bağlı İzyum kentinde 8 sivil hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberi... Rus ordusunun, Ukrayna'nın Harkiv eyaletine bağlı İzyum kentine düzenlediği hava saldırısında 2'si çocuk 8 sivil yaşamını yitirdi.

Rus ordusunun, Ukrayna'nın Harkiv eyaletine bağlı İzyum kentine düzenlediği hava saldırısında 2'si çocuk 8 sivil yaşamını yitirdi.

İzyum Belediye Başkan Yardımcısı Volodymyr Matsokin, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Rus güçlerin hava saldırısı nedeniyle kentte büyük tahribat oluştuğunu bildirdi.

Matsokin, saldırılarda 8 sivilin yaşamını yitirdiğini, bunlardan ikisinin çocuk olduğunu kaydetti.

Sosyal medyada İzyum'a yapılan saldırı sonrasında kentte oluşan tahribatı ortaya koyan görüntüler paylaşıldı.

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Hava Saldırısı, Ukrayna, Harkiv, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Rus hava saldırısında Harkiv'e bağlı İzyum kentinde 8 sivil hayatını kaybetti - Son Dakika


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