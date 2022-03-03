Son dakika haber! Rus hava saldırısında Ukrayna'nın Çernigiv kentinde 33 sivil hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haber! Rus hava saldırısında Ukrayna'nın Çernigiv kentinde 33 sivil hayatını kaybetti

03.03.2022 22:25
Son dakika haber! Rus hava saldırısında Ukrayna'nın Çernigiv kentinde 33 sivil hayatını kaybetti

Bir son dakika haberine göre Rus ordusunun, Ukrayna'nın başkenti Kiev'in kuzeydoğusunda yer alan Çernigiv kentine düzenlediği hava saldırısında 33 sivil yaşamını yitirdi.

Rus ordusunun, Ukrayna'nın başkenti Kiev'in kuzeydoğusunda yer alan Çernigiv kentine düzenlediği hava saldırısında 33 sivil yaşamını yitirdi.

Ukrayna Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamada, Rus ordusunun Çernigiv'de sivil yapılara hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Açıklamada, bazı binaların yıkıldığı, enkaz altından 33 kişinin cesedinin çıkarıldığı belirtildi.

18 sivilin de yaralandığı belirtilen açıklamada, saldırıların yoğunlaşması nedeniyle arama kurtarma çalışmalarına ara verildiği kaydedildi.

Rus ordusu bu sabah Çernigiv kentindeki yakıt depolarını vurmuştu.

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Hava Saldırısı, Ukrayna, Kiev, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Rus hava saldırısında Ukrayna'nın Çernigiv kentinde 33 sivil hayatını kaybetti - Son Dakika


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