Son dakika haber... Rus Korgeneral Ukrayna'da öldürüldü - Son Dakika
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Son dakika haber... Rus Korgeneral Ukrayna'da öldürüldü

25.03.2022 20:22
Son dakika haber... Rus Korgeneral Ukrayna'da öldürüldü

Gelen son dakika haberlerine göre Ukrayna ordusu, Rus ordusunun güney askeri bölgesi 49. Kombine Birliği Komutanı Korgeneral Yakov Rezantsev'in Herson'daki çatışmalar sırasında öldürüldüğünü açıkladı.

Ukrayna ordusu, Rus ordusunun güney askeri bölgesi 49. Kombine Birliği Komutanı Korgeneral Yakov Rezantsev'in Herson'daki çatışmalar sırasında öldürüldüğünü açıkladı.

Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmalar 30. gününde devam ediyor. Ukrayna ordusu tarafından yapılan açıklamada, ülkenin güneyinde bulunan Herson kentinin Chornobayivka bölgesindeki çatışmalarda, Rus ordusunun güney askeri bölgesi 49. Kombine Birliği Komutanı Korgeneral Yakov Rezantsev'in öldürüldüğü açıklandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının başlamasından bu yana Ukrayna ordusu 6 Rus general ve Karadeniz Donanması komutan yardımcısının çatışmalarda öldürüldüğünü açıklamıştı.

(İHA)

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Ukrayna, Herson, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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