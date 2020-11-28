Son dakika haber... Rus Kürek Milli Takımı, Köyceğiz'de kampa girdi - Son Dakika

Son dakika haber... Rus Kürek Milli Takımı, Köyceğiz'de kampa girdi

28.11.2020 11:07
Son dakika haber... Rus Kürek Milli Takımı, Köyceğiz'de kampa girdi, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021'e ertelenen Tokyo Olimpiyatları'na katılmayı amaçlayan Rus Kürek Milli Takımı sporcuları, güvenli buldukları için geldikleri Köyceğiz Gölü'nde kürek çekiyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021'e ertelenen Tokyo Olimpiyatları'na katılmayı amaçlayan Rus Kürek Milli Takımı sporcuları, güvenli buldukları için geldikleri Köyceğiz Gölü'nde kürek çekiyor.

Yıl sonuna kadar sürecek kamp çalışmaları için 40 kişilik ekiple Köyceğiz Gölü'ne gelen Rus Kürek Milli Takımı, hazırlık kampında çalışmalarını sürdürüyor.

Sporcular, kampta her gün, koşu ve egzersizlerin ardından Köyceğiz Gölü'nde kürek çekerek antrenman yapıyor.

Takımın antrenörü Sergei Bukreev, AA muhabirine, Köyceğiz'in bu mevsiminde antrenman yapmak için bulunmaz bir yer olduğunu söyledi.

Amaçlarının iyi bir hazırlık kampı geçirmek olduğunu vurgulayan Bukreev, "Dünyanın içinde bulunduğu Kovid-19 salgınına rağmen antrenmanlarımıza devam edebildiğimiz için Türkiye'ye minnettarız, bunu elde ettiğimiz için çok şanslıyız. Umuyorum ki bu güzellikler ve antrenmanlar bize olimpiyatlarda rakiplerimize göre daha iyi bir avantaj sağlar." diye konuştu.

"İhtiyacımız olan bütün imkanlar sağlandı"

Öncelikli amaçlarının olimpiyatlara iyi bir dereceyle katılmak ve büyük başarılar elde etmek olacağına işaret eden Bukreev, "Burada 2020 sonuna kadar kalmayı planlıyoruz, ihtiyacımız olan bütün imkanlar sağlandı. Önceliğimiz hazırlık çalışmasını olabildiğince suda yapmak." dedi.

Bukreev, olimpiyatlardan sonraki hedeflerinin ise gelecek yıl Avrupa Şampiyonası'na da katılmak olduğunu dile getirdi.

Hedeflere ulaşmak için büyük bir azimle çalıştıklarını vurgulayan Bukreev, "Önceliğimiz birinci olup altın madalya almak ama her derece bir başarıdır ve elimizden gelenin daha fazlasını yapacağız." ifadesini kullandı.

"Türkiye, bizi bütün güzelliğiyle karşıladı"

Kampa katılan sporculardan Nikita Eskin ise Köyceğiz'in suyuna ve doğal güzelliklerine hayran kaldığını belirtti.

Türkiye'ye olimpiyatlara hazırlanmak için kamp yapmaya geldiklerini ve inanılmaz derecede mutlu kaldıklarını anlatan Eskin, "Kaldığımız otel, yemekler, insanlar, Köyceğiz ve su çok güzel. Türkiye bizi bütün güzelliğiyle karşıladı. Burada olduğumuz için çok şanslıyız. Türkiye'yi çok ama çok seviyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sporculardan Yana Merenkova da Köyceğiz'de muhteşem bir hava olduğunu, göle hayran kaldığını dile getirdi.

Olimpiyatlara çok iyi hazırlandıklarını ve salgına rağmen Türkiye'yi güvenli bulduklarını aktaran Merenkova, "Burada hava güzel, su çok güzel, yemekler mükemmel, otel güzel, Türkiye çok güzel. Turnuvalara katılmak için çalışıyoruz, elimizden geldiği kadar sıkı antrenman yapıyoruz." şeklinde konuştu.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haber... Rus Kürek Milli Takımı, Köyceğiz'de kampa girdi - Son Dakika Spor


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