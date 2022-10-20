Son dakika haber! Rus saldırıları nedeniyle altyapısı zarar gören Ukrayna'da bir günlük enerji tasarrufu

Ukrayna'nın çeşitli bölgelerinde enerji altyapılarına yönelik Rus saldırıları nedeniyle ülkede bir günlüğüne zorunlu enerji tasarrufu yapılıyor.

Rusya ile savaşın devam ettiği Ukrayna'da ağırlıklı olarak 10 Ekim'den itibaren başkent Kiev dahil birçok şehir, Rus güçlerinin enerji altyapılarına yönelik saldırılarına hedef oldu.

Zarar gören enerji altyapılarının onarımı devam ederken, hasar almamış sistemlerin de aksamadan çalışabilmesi için Ukrayna hükümeti, halka 20 Ekim'de elektrik tasarrufu yapması çağrısında bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kirilo Timoşçenko, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, bugün 07.00 ila 23.00 saatlerinde elektrik kullanımının en aza indirilmesi gerektiğini belirterek "Bu karar ülkenin tüm bölgelerinin sakinleri için geçerlidir. Bu yapılmazsa geçici kapatmalara hazırlanmalısınız." ifadelerini kullandı.

Gün boyunca bazı şehirlerde sokak ışıkları ve aydınlatmaların da kapatılacağını aktaran Timoşçenko, bu önlemlerin zorunluluktan kaynaklandığını vurguladı.

Kiev Belediye Başkanı Vitaly Kliçko da yaptığı açıklamada "20 Ekim'de şehirde elektrik tasarrufu için 38 troleybüs hattından 21'inde seferler yapılacak." bilgisini verdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, halka enerji tasarrufu yapması çağrısında bulunmuşu.