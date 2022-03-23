Son dakika! Rus saldırılarında Ukrayna'nın Sumi kentinde büyük çaplı yangın çıktı - Son Dakika
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Son dakika! Rus saldırılarında Ukrayna'nın Sumi kentinde büyük çaplı yangın çıktı

23.03.2022 03:48

Edinilen son dakika gelişmesine göre - Rus saldırılarında Ukrayna'nın Sumi kentinde büyük çaplı yangın çıktı Ukrayna'nın Sumi kentinin Valisi Dmitry Zhivitsky, Sumi'de Rusya'nın saldırıları sırasında büyük çaplı bir yangın çıktığı ve yangının çatışmalar ve Rus bombardımanı nedeniyle halen söndürülemediğini duyurdu.

- Rus saldırılarında Ukrayna'nın Sumi kentinde büyük çaplı yangın çıktı

KİEV - Ukrayna'nın Sumi kentinin Valisi Dmitry Zhivitsky, Sumi'de Rusya'nın saldırıları sırasında büyük çaplı bir yangın çıktığı ve yangının çatışmalar ve Rus bombardımanı nedeniyle halen söndürülemediğini duyurdu.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında en çok vurulan kentlerden olan Sumi kentinde yapılan son saldırılarda büyük bir yangın çıktı. Sumi Valisi Dmitry Zhivitsky yaptığı açıklamada, kentte çıkan yangının yoğun Rus bombardımanı ve sokak çatışmaları nedeniyle söndürülemediğini belirterek, "Trostyanets sivil yerleşim alanında dün başlayan çatışmalar bugün de devam ediyor. Trostyanets'te çok büyük bir yangın çıktı. Çatışmalar nedeniyle yangın söndürülemiyor. Trostyanets sakinlerine sesleniyorum. Yoğun bombardıman ve sokak çatışmaları devam ediyor. Yoğun duman olabilir. Lütfen pencerelerinizi kapalı tutun, sığınaklarda kalın" ifadelerini kullanarak kent halkına seslendi. Zhivitsky açıklamasında, kent halkını uyarırken yangının çıkma nedenine ve yangının ne kadarlık bir alanda etkili olduğu konusunda bilgi vermedi.

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Rus saldırılarında Ukrayna'nın Sumi kentinde büyük çaplı yangın çıktı - Son Dakika


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