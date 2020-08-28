Son dakika haber: Rus savaş gemisi 'Admiral Zakharin' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Son dakika haberleri... Rus donanmasına ait 908 bordo numaralı Admiral Zakharin savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Rus donanmasına ait 908 bordo numaralı Admiral Zakharin savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus donanmasına ait 908 bordo numaralı Admiral Zakharin savaş gemisi, saat 11.30 sıralarında Çanakkale'ye ulaştı. 36 millik Çanakkale Boğazı'nda ilerleyen Admiral Zakharin 12.30 sıralarında Kilitbahir köyünde bulunan 'Dur Yolcu' yazısının önlerine geldi. 12.40 sıralarında Nara Burnu'ndan Marmara Denizi'ne doğru yol alan savaş gemisine Türk Sahil Güvenlik Botu eşlik etti. - ÇANAKKALE
Son Dakika Son Dakika: Fenerbahçe, Ekvadorlu golcü Enner Valencia'yı renklerine bağladı Son Dakika: Türkiye'de 28 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 36 can kaybı, 1517 yeni vaka tespit edildi Tecavüz hikayesinin anlatıldığı çocuk kitabının yazarı Musa Dinç tutuklandı Deren Talu, bikinili fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu! Cesur pozlarıyla dikkat çekti Erol Bulut, Fenerbahçe'den ayrılacak oyuncuları netleştirdi Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret Niğde'de koronavirüs salgını nedeniyle 30 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: Dışişleri'nden Avrupa Birliği ve Merkel'in Doğu Akdeniz sözlerine sert yanıt: Haddinize değil Kan donduran görüntüler! Sokak köpeğini pitbullara parçalattılar Çaykur Rizespor, Fransız golcü Loic Remy ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı Avrupa Birliği, Yunanistan'ın Türkiye'ye yaptırım isteğini reddetti Son Dakika: A Milli Takım'ın Macaristan ve Sırbıstan ile oynayacağı maçlar için aday kadrosu belirlendi ABD'de dünyanın en büyük timsah kapan kaplumbağası yakalandı Gülşen tarafından engelinin kaldırılmadığını gören Cemal Can Canseven, bir kez daha üzüldü Fatma Girik'in yeğeni sanatçının öldüğü yönündeki haberleri yalanladı