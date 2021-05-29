Rus savaş gemisi 'Alexander Otrakovsky' Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika

Rus savaş gemisinin Çanakkale Boğazı'nı geçişine iki Türk Sahil Güvenlik botu refakat etti.

Kilitbahir Kalesi ve 'Dur Yolcu' sembolü önünden geçen savaş gemisi, Nara Burnu 'nu da döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

ÇANAKKALE - Rus Donanması'na ait 031 borda numaralı 'Alexander Otrakovsky' isimli savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi 'ne doğru yol aldı.

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