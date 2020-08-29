Son dakika haber! Rus savaş gemisi, Ege yolunda

Gelen son dakika haberlerine göre ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçiş yapan Rus Donanması'na ait 'PM-138' borda numaralı savaş gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçiş yapan Rus Donanması'na ait 'PM-138' borda numaralı savaş gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı. Marmara Denizi'nden saat 08.30'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'nın Karadeniz filosuna bağlı 'PM-138' borda numaralı savaş gemisi, Nara Burnu'nu döndükten sonra saat 10.00 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen Rus savaş gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.Rus savaş gemisine, boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.



Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 10:41 - Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Rus savaş gemisi, Ege yolunda - Son Dakika

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