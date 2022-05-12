Son dakika haber! Rus savaş uçağının düzenlediği hava saldırısında 1 sivil yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haber! Rus savaş uçağının düzenlediği hava saldırısında 1 sivil yaralandı

12.05.2022 18:30

Son dakika haberine göre Suriye'de Beşşar Esed rejimine destek veren Rusya'ya ait savaş uçaklarının İdlib'e düzenlediği hava saldırılarında 1 sivil yaralandı.

Suriye'de Beşşar Esed rejimine destek veren Rusya'ya ait savaş uçaklarının İdlib'e düzenlediği hava saldırılarında 1 sivil yaralandı.

Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Rus savaş uçakları, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki Mıntıf köyündeki tavuk çiftliğine hava saldırıları düzenledi.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) yetkililerinden alınan bilgiye göre, Rus uçaklarının düzenlediği hava saldırısı sonucu 1 sivil yaralandı. Çiftlikteki çok sayıda tavuk telef oldu.

İdlib'teki durum?

Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Esed rejiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma karar aldı.

Rejim, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam edip 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya'nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

2017-2020 döneminde saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

Son dakika haber! Rus savaş uçağının düzenlediği hava saldırısında 1 sivil yaralandı
Son dakika haber! Rus savaş uçağının düzenlediği hava saldırısında 1 sivil yaralandı
Son dakika haber! Rus savaş uçağının düzenlediği hava saldırısında 1 sivil yaralandı
Son dakika haber! Rus savaş uçağının düzenlediği hava saldırısında 1 sivil yaralandı

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Suriye, İdlib, Rusya, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Rus savaş uçağının düzenlediği hava saldırısında 1 sivil yaralandı - Son Dakika


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