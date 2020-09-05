Son dakika haber: Rus savaş uçakları ABD bombardıman uçaklarını engelledi

Rusya Ulusal Savunma Yönetim Merkezi 8 Rus savaş uçağının, 3 ABD bombardıman uçağının Karadeniz üzerinde ülke sınırlarına girişini engellediğini duyurdu.
Ulusal Savunma Yönetim Merkezi'nden yapılan açıklamada, Su-27 ve Su-30 tipi 8 Rus savaş uçağının, Rusya sınırına doğru yaklaşan ABD'ye ait 3 B-52H tipi bombardıman uçağını engellediği belirtildi. Engellemenin ardından ABD uçaklarının rota değiştirerek Rus sınırından uzaklaştığı aktarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 14:16 - Kaynak: DHA
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