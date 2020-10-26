Rus savaş uçakları, Suriye 'nin İdlib ilinde ılımlı muhaliflerin eğitim kampını vurdu, çok sayıda asker hayatını kaybetti.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Rus savaş uçakları, Suriye'nin İdlib ilinde ılımlı muhaliflerin eğitim kampını vurdu, çok sayıda asker hayatını kaybetti. - Son Dakika

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