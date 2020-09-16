Son dakika haber: Rus savaş uçaklarından İdlib'e ağır hava saldırısı - Son Dakika

Suriye'de Esad rejimini destekleyen Rus savaş uçakları, İdlib'in Şeyh Bahr bölgesine ağır hava saldırısı düzenledi.
Rus savaş uçakları, İdlib'in Şeyh Bahr bölgesine ağır hava saldırısı düzenledi. Yerel kaynaklar, Rus uçaklarının Şeyh Bahr bölgesine en az 7 hava saldırısı gerçekleştirdiğini açıkladı. Saldırılarda ölen veya yaralanan olup olmadığı konusunda henüz açıklama yapılmazken, saldırıların gerçekleştirildiği bölgelerde mülteci kamplarının bulunduğu ifade edildi. - İDLİB
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 00:58 - Kaynak: İHA
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