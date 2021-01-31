Son dakika haber | Rus turist falezlerde, temizlik personeli ise sahilde silah buldu - Son Dakika

Son dakika haber | Rus turist falezlerde, temizlik personeli ise sahilde silah buldu

31.01.2021 17:08

Son dakika haberi... Rus turist falezlerde, temizlik personeli ise sahilde silah buldu Antalya'da birer saat arayla 2 silah bulundu Rus turist falezlerdeki patika yoldan inerken poşetin içerisinde bulduğu silahı, taksi durağına bıraktı Polisle birlikte tekrar patika yolu çıkan Rus turistin gösterdiği alanda, silaha...

Rus turist falezlerde, temizlik personeli ise sahilde silah buldu

Antalya'da birer saat arayla 2 silah bulundu

Rus turist falezlerdeki patika yoldan inerken poşetin içerisinde bulduğu silahı, taksi durağına bıraktı

Polisle birlikte tekrar patika yolu çıkan Rus turistin gösterdiği alanda, silaha ait şarjör de bulundu

Temizlik görevlisi de sahili temizlerken kıyıda rastladığı silahı polise teslim etti

ANTALYA - Antalya'da tatil yapan Rus turist, Konyaaltı Sahili'ne indiği falezlerde bir poşet içerisinde 7.65 çapında Beretta markalı silah bulup taksi durağına bıraktı. Olayın hemen bir saat sonrasında ise bu sefer dalgaların getirdiği bir silah, belediye ekipleri tarafından sahil kıyısında bulundu.

Silahların bulunması öğle saatlerinde dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde birer saat arayla gerçekleşti. Tatil için Antalya'ya gelen Rus bir turist, denize girmek için varyantlar bölgesinde falezlerdeki patika yoldan aşağı inerken bir poşetin içerisinde 7.65 çapında Beretta markalı silah buldu. Poşetle birlikte silahı alan Rus turist, sahil kısmındaki taksi durağına poşeti bıraktı. Ne olduğunu anlayamayan durak çalışanı taksi şoförleri, durumu polise bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen polis ekiplerinin bir kısmı silah üzerinde inceleme yaptı, diğer ekip ise sahilde Rus turisti bulmak için arama çalışması yaptı. Ekipler, sahilin başlangıç bölgesinde buldukları Rus turistle görüşerek poşeti bulduğu yeri göstermesini istedi.

"Tekrar tırmanmak zorunda kaldı"

Polis ekipleriyle birlikte indiği patika yoldan tekrar geri yaklaşık 30 metre tırmanan Rus turist, alanı ekiplere gösterdi. Polis ekipleri burada yaptıkları çalışmada ise silaha ait içerisinde 6 mermi bulunan şarjörü buldu. Olay Yeri İnceleme Ekipleri tarafından el konulan silah incelenmek üzere, Rus turist ise ifadesi için polis merkezine götürüldü.

Durak çalışanlarından Hatip Tunç, "Oturuyorduk, şahıs geldi poşetle bırakıp gitti. Biz de hemen polisi aradık" dedi.

1 saat sonra belediye temizlik personeli deniz kıyısında silah buldu

Olayın 1 saat sonrasında ise Konyaaltı Sahili'nde temizlik çalışması yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı belediye personelleri, dalgaların getirdiği bir silah daha buldu. Personelin polisi araması üzerine olay yerine gelen ekipler, ikinci silah üzerinde de inceleme yaptı. Silahı bulan Ali Çenal, "Dalgaların bulduğu kısımda buldum. Silah olduğu belli değildi ama elime alınca anladım ve şaşırdım. Polislere teslim ettim" diye konuştu.

Son dakika haber | Rus turist falezlerde, temizlik personeli ise sahilde silah buldu
Son dakika haber | Rus turist falezlerde, temizlik personeli ise sahilde silah buldu
Son dakika haber | Rus turist falezlerde, temizlik personeli ise sahilde silah buldu
Son dakika haber | Rus turist falezlerde, temizlik personeli ise sahilde silah buldu

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Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Rus turist falezlerde, temizlik personeli ise sahilde silah buldu - Son Dakika


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