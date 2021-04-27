Son dakika haber! Rusya, 4 ülkenin büyükelçilerini Rusya Dışişleri Bakanlığına çağırdı - Son Dakika

Son dakika haber! Rusya, 4 ülkenin büyükelçilerini Rusya Dışişleri Bakanlığına çağırdı

27.04.2021 21:28
Son dakika haber! Rusya, 4 ülkenin büyükelçilerini Rusya Dışişleri Bakanlığına çağırdı, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Rusya Dışişleri Bakanlığı, ülkesindeki Rus diplomatları sınır dışı eden Letonya, Litvanya, Estonya ve Slovakya'nın Moskova Büyükelçilerinin Dışişleri Bakanlığına çağırıldığını belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ülkesindeki Rus diplomatları sınır dışı eden Letonya, Litvanya, Estonya ve Slovakya'nın Moskova Büyükelçilerinin Dışişleri Bakanlığına çağırıldığını belirtti.

Çekya ile Rusya'nın gerilim yaşaması üzerine Çekya'ya destek amacıyla 22 Nisan tarihinde Slovakya 3 Rus diplomatı, Slovakya'nın hemen ardından ise 23 Nisan tarihinde Baltık ülkelerinden Letonya ve Estonya 1'er Rus diplomatı, Litvanya ise 2 Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan ederek sınır dışı etmişti. Toplamda 4 ülkenin Rus diplomatları sınır dışı etmesine tepki gösteren Rusya Dışişleri Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Letonya, Litvanya, Estonya ve Slovakya'nın Moskova Büyükelçilerinin Dışişleri Bakanlığına çağırıldığı kaydedildi. Açıklamada, bahsi geçen ülkelerin yarın Rusya Dışişleri Bakanlığında olacağını belirten Bakanlık, "Baltık ülkeleri ve Slovakya'nın Büyükelçileri, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Çekya, 2014 yılında Vrbietiec kentinde 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan mühimmat deposundaki patlamada rolleri olduğu gerekçesiyle 17 Nisan Cumartesi günü 18 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı almıştı. Çekya'nın kararı karşısında Rusya ise 20 Çek diplomatı sınır dışı etmişti. İki ülke arasındaki gerilim ticari ilişkilere de yansımış, Çekya Sanayi ve Ticaret Bakanı Karel Havlicek Rus nükleer enerji şirketi Rosatom'un Dukovany nükleer güç santrali yeni ünite inşaatı ihalesine katılacak firmalar listesinden çıkarılacağını açıklamıştı. Çekya İçişleri Bakanı Jan Hamacek de Rusya'dan almayı planladıkları Sputnik V korona virüs aşısından vazgeçtiklerini bildirmişti. Sınır dışı edilen 18 Çek diplomatın Moskova'ya dönmelerine izin verilmemesi durumunda daha fazla Rus diplomatı sınır dışı edecekleri şeklinde Rusya'ya ültimatom veren Çekya Dışişleri Bakanı Jakub Kulhanek ise, 22 Nisan Perşembe günü Rusya Prag Büyükelçiliği çalışanı 60 kişiyi daha sınır dışı edeceklerini duyurmuştu. - MOSKOVA

Slovakya, Moskova, Rusya, Rus, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haber! Rusya, 4 ülkenin büyükelçilerini Rusya Dışişleri Bakanlığına çağırdı - Son Dakika


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