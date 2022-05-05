Son dakika haber! Rusya, 7 Danimarkalı diplomatı sınır dışı etme kararı aldı - Son Dakika
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Son dakika haber! Rusya, 7 Danimarkalı diplomatı sınır dışı etme kararı aldı

05.05.2022 17:24
Son dakika haber! Rusya, 7 Danimarkalı diplomatı sınır dışı etme kararı aldı

Son dakika haberleri: Rusya Dışişleri Bakanlığı, mütekabiliyet gereği 7 Danimarkalı diplomatı sınır dışı etme kararı aldığını bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, mütekabiliyet gereği 7 Danimarkalı diplomatı sınır dışı etme kararı aldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Danimarka'nın Moskova Büyükelçisi Carsten Sondergaard'ın bakanlığa çağrılarak 15 Rus diplomatın 5 Nisan'da Danimarka'da temelsiz bir şekilde "istenmeyen kişi" ilan edilmesinin ve yönetimin Ukrayna'ya askeri yardımda bulunmasının protesto edildiği belirtildi.

Danimarka'daki Rusya karşıtlığı politikaların ikili ilişkilere ciddi zarar getireceğinin iletildiği kaydedilen açıklamada, "Büyükelçiye, yanıt olarak Rusya'daki Danimarka Büyükelçiliğinin 7 çalışanının 'istenmeyen kişi' ilan edildiği bilgisi verildi. Bu kimselerin iki hafta içinde ülkeyi terk etmeleri gerekiyor. Ayrıca Danimarka diplomatik misyonunun bir diplomatına vize verilmedi." ifadeleri kullanıldı.

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Dışişleri Bakanlığı, Danimarka, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Rusya, 7 Danimarkalı diplomatı sınır dışı etme kararı aldı - Son Dakika


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