Son dakika haber! Rusya, anayasa referandumu için sandık başında - Son Dakika

Son dakika haber! Rusya, anayasa referandumu için sandık başında

Son dakika gelişmesine göre Rusya'da halk, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görev süresini uzatacak anayasa referandumu için sandık başına gitti.

Rusya'da halk, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görev süresini uzatacak anayasa referandumu için sandık başına gitti.

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Rusya, Vladimir Putin'in 2036 yılına kadar görevde kalma sürecini referandumla halkın huzuruna taşıdı. Sandık başına giden halk, Putin'in 2036'ya kadar başkanlık görevini yürütmesine imkan sağlayacak yasa tasarısını oylayacak. Anayasa değişikliği için oy kullanma süreci perşembe günü başlayacak ve 1 Temmuz'da sona erecek. 22 Nisan'da yapılması planlanana referandum Covid-19 nedeniyle ertelenmişti. Resmi tarihi 1 Temmuz olan referandum için oy kullanma süreci salgın nedeniyle erken başlatıldı. Oy kullanma sürecinde kişisel hijyen kurallarına uyulacağı belirtildi. Referandum sonucunun "evet" çıkması halinde Putin 2036 yılına kadar Kremlin'de kalabilecek.

NAVALNY, RUSYA HALKINDAN 'HAYIR' OYU VERMESİNİ İSTİYOR

Muhalefet lideri Alexei Navalny ise referandumu gayri meşru olarak nitelendiriyor. Navalny değişikliği anayasal bir darbe olarak görüyor. Navalny, Rusya halkından oy kullanmaya gidip 'hayır' oyu vermesini istiyor. Bir arabanın bagajında seçim istasyonu kurulmasını ise "Burası Vladivostok" notuyla paylaştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2024'te yapılacak Başkanlık seçimlerine yeniden aday olabilmesinin önünü açan yasa tasarısı ilk olarak Ocak ayında gündeme gelmiş ve bazı kanunlarda da değişiklik kabul edilmişti. Ancak Putin, kendisine yeniden seçilme hakkı verilmesinin, referandum yoluyla mutlaka halka arz edilmesi gerektiğini, halkın onayının alınmasının daha doğru olacağını açıklamıştı.

ZAFER GÜNÜNDE PROTESTO

Rusya'da dün düzenlenen Zafer günü kutlamalarında ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görev süresini uzatacak anayasa değişikliğine karşı protesto gösterileri düzenlendi. Rusya'da korona virüs nedeniyle ertelenen Sovyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sına karşı zafer kazanmasının 75. yılı kutlamaları dün gerçekleştirildi. Zafer günü kutlamalarında Rusya'nın St. Petersburg şehrinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görev süresini uzatacak olan anayasa değişikliğine karşı gösteri düzenlendi. Göstericiler Putin'in istifasını talep ediyor.

Rusya'da 9 Mayıs'ta gerçekleştirilmesi planlanan Sovyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sına karşı zafer kazanmasının 75. yılı kutlamaları ertelenmişti. Zafer günü kutlamaları, dün gerçekleştirildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve çok sayıda devlet ve hükümet başkanının da katıldığı kutlamalar kapsamında askeri tören Kızıl Meydan'da gerçekleştirildi.

Vladimir Putin, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 12:12 Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya Son dakika haber! Rusya, anayasa referandumu için sandık başında - Son Dakika Dünya

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