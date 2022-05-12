Rusya Çernihiv'de ortaokul ile yatılı okulu vurdu: 3 ölü - Son Dakika
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Rusya Çernihiv'de ortaokul ile yatılı okulu vurdu: 3 ölü

12.05.2022 15:43

- Rusya Çernihiv'de ortaokul ile yatılı okulu vurdu: 3 ölü Rus ordusunun Çernihiv bölgesindeki bir ortaokul ile yatılı okulu hedef aldığı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.

- Rusya Çernihiv'de ortaokul ile yatılı okulu vurdu: 3 ölü

ÇERNİHİV - Rus ordusunun Çernihiv bölgesindeki bir ortaokul ile yatılı okulu hedef aldığı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.

Rusya, Ukrayna'ya saldırılarını sürdürüyor. Ukrayna Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamaya göre Rusya ordusu Çernihiv bölgesindeki Novhorod-Siverskyi kentinde bulunan bir ortaokul ile yatılı okulu vurdu. Saldırı sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi de yaralandı.

"Sadece askeri tesislere saldırdığını iddia eden Ruslar, çocuklarımıza savaş açıyor"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska da Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, "Rus ordusu, Çernihiv bölgesinde yer alan Novgorod-Siversky'deki bir okul ve yatılı okula roket attı. Kurtarma ekipleri orada çalışıyor, ancak şimdiden 3 ölü ve 12 yaralı olduğu biliniyor. Bu bilinçli bir bombalamaydı. Sadece askeri tesislere saldırdığını iddia eden Ruslar, çocuklarımıza savaş açıyor. Aslında geleceğimize savaş açıyorlar" ifadelerini kullandı. Zelenska, "Ukrayna Eğitim Bakanlığı'nın son verilerine göre şu anda bin 635 eğitim kurumu bombardımandan zarar gördü. Bunlardan 126'sı tamamen yok edildi. Eğitim Bakanlığı eğitim kurumlarımızın tüm yıkımlarını interaktif bir harita üzerinde kayıt altına almaktadır. Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerinin soykırım olup olmadığı şu anda dünya çapında tartışılıyor. Cevap vermek yerine bu haritaya bakın. Her gün Ruslar tarafından benzeri görülmemiş bir şekilde kasıtlı olarak tahrip edilen yeni bir okul veya anaokulu ortaya çıkıyor" dedi.

Rusya Çernihiv'de ortaokul ile yatılı okulu vurdu: 3 ölü
Rusya Çernihiv'de ortaokul ile yatılı okulu vurdu: 3 ölü
Rusya Çernihiv'de ortaokul ile yatılı okulu vurdu: 3 ölü
Rusya Çernihiv'de ortaokul ile yatılı okulu vurdu: 3 ölü

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rusya Çernihiv'de ortaokul ile yatılı okulu vurdu: 3 ölü - Son Dakika


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