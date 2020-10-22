Son dakika haber! Rusya'da alkollü asker, zırhlı araçla havalimanı duvarına çarptı - Son Dakika

Rusya'nın Volgograd kentinde zırhlı birliğinden bir grup, eğitim sırasında konvoydan ayrılarak havalimanının beton duvarına çarparak içeriye daldı. Yetkililer, zırhı aracı kullanan askerin alkollü olduğunu ve gerekli disiplin işlemlerinin yapılacağını duyurdu.

Olay, Rusya'nın Volgograd kentinde meydana geldi. Rusya ordusuna bağlı zırhlı birliğinden bir grup asker, eğitim sırasında konvoydan ayrıldı. BMP-1 tipi zırhlı araçla havalimanı arazisine giren alkollü sürücü, araçla duvara çarparak araziye daldı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasınca kaydedildi. Rusya Güney Askeri Bölgesi'nden yapılan açıklamada, "Askeri konvoy Gumrak havalimanı yolu boyunca ilerlerken, zırhlı araçlardan birinin sürücüsü kontrolü kaybetti ve havalimanının dış duvarına çarptı. Kazada kimse yaralanmadı. Kontroller sürüyor" ifadeleri kullanıldı. Rus medyası, alkollü askerin ordu karargahındaki tasdik komisyonuna gönderileceğini ve silahlı kuvvetler saflarından ihraç edileceğini duyurdu.